"Gozo cuando estoy sola": Lourdes Munguía explicó cómo se siente ser soltera a los 60 años

A finales de la década de los setenta, Lourdes Munguía debutó en la escena artística y desde entonces no ha dejado de trabajar. La actriz de Vencer el Pasado se mantiene constante con sus proyectos, principalmente en televisión, así como con su actividad en redes sociales en donde normalmente recibe comentarios de amor y halagos.

Lourdes Munguía habló sobre cómo se siente con su cuerpo



“Hermosa”, “linda”, “perfecta”, “bella” son algunos de los elogios que protagonizan la sección de comentarios de las publicaciones de Lourdes Munguía.

Cada uno de estos mensajes son realmente apreciados por la actriz, quien incluso considera cada piropo es una dosis de energía, según reveló en una entrevista para TV y Novelas.

“Me encanta todo lo que me escriben. Me dicen que me veo hot… No puedo más que estar agradecida de que el público me quiera, me apapache y me diga cosas bonitas. Para mí, cada piropo es energía.”

Además de disfrutar de todos los halagos que le dedican, la actriz de ‘Mentir para vivir’ considera que no importa la edad que tengas, si una mujer se considera "sensual y sexy", eso siempre permanecerá.

“Eso nunca se pierde. Aunque tengas 80 años, si lo traes, lo traes”

Asimismo, advirtió que no está al pendiente de las críticas y mensajes negativos que algunas personas le escriben. Munguía procura mejor enfocarse en hacer y vestir lo que sea que le haga sentir cómoda y disfrutar muchísimo de la vida.

"Críticas siempre habrá…. Si tu te sientes cómoda, adelante, y que los demás digan lo que quieran."

En ese sentido, la actriz que está a pocas semanas de cumplir 61 años –celebrará su cumpleaños el próximo 12 de diciembre–, demuestra constantemente que goza en gran manera el “otoño de su vida”.

Disfruta de vacaciones en la playa en donde luce hermosos bikinis, experimenta emociones fuertes como andar en moto en la playa y, a juzgar por lo que publica en redes sociales, realiza cada una de sus actividades con la mejor actitud y energía, como cuando bailó en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

“Gozo cuando estoy sola”: Lourdes Munguía habló sobre su soltería y lo que espera en el amor



Actualmente, Lourdes Munguía se encuentra disfrutando de su soltería. “Gozo cuando estoy sola”, comentó.

En realidad, la actriz sí disfruta la vida cuando tiene pareja. No obstante, recalcó que nunca ha necesitado un hombre para ser feliz. De hecho, hace un par de años expresó que podía vivir sin hombres, pero no sin Maribel Guardia.

"Soy feliz conmigo misma. Me quiero, me caigo muy bien y me la paso a todo dar. Hay que generar tu propia felicidad; estamos aquí para ser felices, sin importar si estamos solas o no."



Con seis décadas en este mundo, Lourdes no ha dejado que la presión social de tener hijos y casarse sea un problema para ella.

La actriz advirtió que si le llama la atención “estar casada y tener pareja”, pero no le molesta que no se haya dado. “Si llega, qué bueno, si no, sigo adelante” expresó.