Lourdes Munguía: "Puedo vivir sin hombres, pero no sin Maribel Guardia"...

Nadie imaginaría que Maribel Guardia se sentía 'fea' cuando era muy joven: "No, no para nada (me creía bonita), yo me sentía fea. Cuando gané Miss Costa Rica no lo podía creer. Yo me sentía fea, yo me veía al espejo y decía, ‘no qué feíta soy, soy muy feíta", reveló para el diario 'El Universal'. Foto: Instagram @maribelguardia | Univision

