Biby Gaytán reaparece con radical cambio de ‘look’: así ha renovado su imagen

Video Biby Gaytán comparte reveladora foto de Eduardo Capetillo en medio de rumores de separación

A lo largo de los años, Biby Gaytán ha demostrado ser no solamente una excelente artista, sino también un referente de la moda.

Al igual que lo ha hecho en el área profesional, la actriz ha probado con sus ‘looks’, gracias a lo cual su imagen siempre luce fresca.

PUBLICIDAD

A continuación, algunos de los estilos que ha lucido.

Corto en capas

Hace tan sólo unos días, Biby Gaytán sorprendió a sus admiradores al aparecer con el cabello mucho más corto y en capas.

La intérprete de ‘Tan sólo una mujer’ lució un tono café oscuro en su melena y aparentemente lo onduló un poco en las puntas.

Biby Gaytán renovó su 'look' recientemente. Imagen Biby Gaytán/Instagram

Corte ‘bob’ mediano

Si bien sigue siendo corto, con este estilo ‘bob’ mediano, la exTimbiriche cautivó el gusto de sus fanáticos, quienes jamán ha dejado de hacerle cumplidos vía redes sociales.

Biby Gaytán aparentemente optó entonces, el pasado mayo, por llevar las puntas del cabello en un color más claro.

Biby Gaytán llevó un tiempo el 'bob' mediano. Imagen Biby Gaytán/Instagram

Por debajo del hombro

Durante un tiempo, la esposa de Eduardo Capetillo optó por utilizar el cabello debajo del hombro, así que podría estilizarlo de diferentes formas.

Ella solía usarlo trenzado, con ondas marcadas e incluso completamente alaciado. En cuanto al tono, dio un toque de luminosidad a su rostro con mechones en color miel.

Biby Gaytán ha llevado el corte 'bob' mediano. Imagen Biby Gaytán/Instagram

Cabello largo

Uno de los sellos más importantes que Biby Gaytán tuvo por años fue su melena larga, así que en épocas recientes ha continuado usándola.

A inicios de 2023, ella llevaba el cabello inclusive por debajo de la cintura, así que lo peinaba perfectamente lacio para que deslumbrara por completo.