Famosos Juegos Olímpicos de Invierno: famosa atleta sufre dolorosa pérdida tras sufrir accidente La estrella estadounidense del esquí Lindsey Vonn reveló que su adorado perro Leo falleció justo al día siguiente de que ella tuviera su desafortunado accidente en los Juegos Olímpicos de Invierno.



La estrella estadounidense del esquí Lindsey Vonn se encuentra de luto en medio de su recuperación tras el accidente que sufrió en los Juegos Olímpicos de Invierno, en Italia.

El pasado 8 de febrero, la deportista sufrió una “compleja” fractura de tibia, en la pierna izquierda, luego de que se estrellara durante el evento de descenso femenino.

Debido a la lesión, ella ha sido sometida a por lo menos cuatro cirugías en un lapso de tan sólo 10 días, y va por la quinta.

Lindsey Vonn sufre la muerte de su perro

Además de tener que enfrentarse a esta delicada situación con su salud, Lindsey Vonn también está lidiando con el duelo por la muerte de su perro, Leo.

La mañana de este 18 de febrero, ella recurrió a su cuenta de Instagram para revelar que su amado can perdió la vida.

“Han sido unos días increíblemente duros. Probablemente los más duros de mi vida. Todavía no he aceptado que se haya ido...”, indicó.

En su mensaje, detalló que a Leo “le habían diagnosticado recientemente cáncer de pulmón”. Aunque “sobrevivió a un linfoma hace año y medio, ahora su corazón le fallaba”.

“Sufría mucho y su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su mente fuerte. Mientras yo yacía en mi cama del hospital al día siguiente del percance, nos despedimos de mi gran chico”, contó.

Lindsay recordó que Leo estuvo a su lado desde su “segunda lesión de ligamento cruzado anterior, cuando más lo necesitaba”, y era quien la “animaba cuando estaba deprimida”.

“Se tumbaba a mi lado y me abrazaba, haciéndome sentir siempre segura y querida. Hemos pasado por muchas cosas juntos en 13 años”, explicó.

Ella reconoció que le “va a llevar un tiempo procesar emocionalmente todo esto”: “Pero sé que él siempre estará conmigo”.

“Sé que está allí arriba con Lucy y Bear, con mi madre y mis abuelos, y con tantas otras personas que he perdido en los últimos años. Y me consuela saber que ya no sufre”, anotó.