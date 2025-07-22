Lina Luaces lanza contundente mensaje en medio de polémica por su triunfo: Lili Estefan reacciona

Video Emilio Estefan reacciona a rumores de que pagó millones para “asegurar” el triunfo de Lina Luaces

Lina Luaces lanzó un contundente mensaje en medio de la polémica que continúa por su triunfo como Miss Universe Cuba 2025, el pasado 8 de julio.

La hija de Lili Estefan recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un clip en el que aparece modelando entre naturaleza.

Ella acompañó las imágenes con una importante misiva: “Tu belleza no está en una cintura delgada ni en una piel sin marcas. Está en tu voz, en tu historia, en tu fuerza”.

“Cuando sonríes con sinceridad, eres hermosa. Cuando ayudas a alguien sin esperar nada, eres aún más hermosa. Cuando decides amarte, aunque el mundo te diga lo contrario, eres imparablemente hermosa”, agregó.

La joven de 22 años musicalizó su video con la canción de su “tía” Thalía, ‘Rosalinda’, asegurando que era un “homenaje” para ella.

La importante declaración fue ‘aplaudida’ por la cantante, quien anotó en la sección de comentarios: “¡Amo estas palabras, mi Linita bella! Gracias por impulsarnos a todas (me incluyo) a sentirnos bellas por adentro hacia afuera”.

Lili igualmente reaccionó, apuntándole a su retoño: “¡Qué belleza de mensaje!”.

Lina Luaces compartió este importante mensaje. Imagen Lina Luaces/Instagram

La controversia por el triunfo de Lina Luaces como Miss Universe 2025

El mensaje motivacional de Lina Luaces llega mientras todavía sigue la controversia en torno a su triunfo como Miss Universe Cuba 2025.

En redes sociales han acusado que ella ganó el certamen debido a que su familia habría pagado dinero o “movido sus influencias”.