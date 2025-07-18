Ventilan secreto de Lina Luaces: este es el tratamiento al que se somete la Miss Universe Cuba 2025
La hija de Lili Estefan se prepara para participar en la edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar el 21 de noviembre próximo en Tailandia. La modelo, de 22 años, representará a la isla en el certamen de belleza.
El secreto de Lina Luaces para lucir una hermosa sonrisa quedó al descubierto. A 10 días de haberse alzado con la corona de Miss Universe Cuba 2025, ventilaron el tratamiento dental al que se somete para llegar radiante a la edición 74 de Miss Universo, que tendrá lugar el 21 de noviembre en Tailandia.
De acuerdo con People en Español, como parte de su preparación para representar a la isla en el certamen de belleza, la hija de Lili Estefan buscó a la odontóloga Vivian Menéndez.
Se reporta que el objetivo de la modelo, de 22 años, es lucir una sonrisa impecable, por lo que habría recurrido a la técnica de brackets de zafiro para lograrlo.
“Como cubana, me llena de orgullo estar detrás de tantas sonrisas que brillan en el mundo del espectáculo, especialmente la de una Miss Universo que representa con tanta elegancia a nuestra tierra”, dijo Vivian Menéndez sobre Luaces a la publicación.
Así luce Lina Luaces con brackets
Este jueves 17 de julio, tanto la especialista en ortodoncia, Yilian Ramos, así como Vivian Menéndez, compartieron en sus historias de Instagram fotografías de Lina Luaces, quien, según las imágenes, estaría usando brackets de zafiro.
Esta técnica dental se ha convertido en una de las opciones más recurrentes de famosos e influencers en Miami, ya que, a diferencia de los brackets metálicos, los de zafiro no se pigmentan, son duraderos y discretos, según se explica en la cuenta de Instagram Artdental Studio.