Lety Calderón confiesa que no supera la muerte de su padre: “Sigo enojada”

“Tengo un sentimiento muy especial porque creo que estoy actuando en mi contra, somos una gran familia de 3 y hemos sido muy muéganos, he estado siempre muy pegada a mis hijos, en todo, me gusta estar en la tarea, me gusta cuando llegan y están comiendo que me platiquen cómo les fue en la escuela, si hay una chica que les guste o no, si se pelearon con el amigo, los planes, los antros, todo me gusta platicarlo, estar juntos, y entonces el estar yo motivando a Carlo que se vaya a estudiar fuera, estar motivando a Luciano a que viva solo, de repente digo ‘¡qué tonta!, el día que realmente eso pase yo me voy a quedar completamente sola’”, contó.