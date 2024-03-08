¿Lety Calderón está embarazada? La actriz aclara especulaciones

Video Lety Calderón dice que sí llevaría a su hijo a un 'table dance' y causa todo tipo de reacciones

Lety Calderón acudió a un evento en la Ciudad de México a finales de febrero en donde atendió a los medios de comunicación. En las imágenes de la actriz se aprecia su vientre abultado, lo cual provocó que se especulara sobre un posible embarazo a sus 55 años.

El 7 de marzo la protagonista de 'Esmeralda', telenovela que puedes ver en ViX, llegó acompañada de su hijo Luciano a otro compromiso en donde reveló la causa de su pancita.

¿Lety Calderón está embarazada?

Leticia confesó que hasta su primogénito bromea porque parece que está en estado de gestación.

"Con la panza que me traigo Luciano dice que estoy esperando un hermanito", dijo entre risas a los medios, reportó la periodista Berenice Ortiz en su canal de YouTube.

La actriz reveló que atraviesa por problemas estomacales que le provocan inflamación en el vientre.

"Con la inflamación estomacal que traigo ahorita me hace sentir mal la panza, además (de) la gastritis que traigo", explicó a la prensa.

A Lety Calderón le hubiera gustado tener más hijos

A lo largo de los años la actriz mexicana ha compartido que tuvo problemas para embarazarse y se sentía "enojada con la vida" por no poder lograrlo, a pesar de que se sometió a tratamientos de fertilidad.

Con la llegada de Luciano y más tarde con el nacimiento de Carlo cumplió su sueño. Sin embargo, en la reciente entrevista compartió que le hubiera gustado tener más hijos, pero ahora considera que fue mejor solo tener dos, pues sabe la responsabilidad de ser madre soltera, por lo cual descartó la adopción.

"Me hubiera gustado tener el tiempo y el dinero para poder hacerlo, porque se trata de las dos cosas, el compromiso. Por eso no me di a la tarea de adoptar porque ya no tenía el tiempo necesario. Tengo dos brazos, abrazo a mis dos hijos, me siento en medio para agarrar a uno y al otro. Los tiempos de Dios son perfectos y por algo no quiso que tuviera más bebés", sentenció en la entrevista.