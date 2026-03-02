Leticia Calderón Lety Calderón acusa que su ex Juan Collado "pagaba" para ocultar su infidelidad con Yadhira Carrillo Leticia Calderón volvió a asegurar que Juan Collado sí la engañó con Yadhira Carrillo, pese a que ellos lo han negado. La actriz incluso indicó que él usó su dinero para evitar que la relación extramarital saliera a la luz.



Pese a la buena relación que, ha dicho, sostiene ahora con su ex Juan Collado, Leticia Calderón volvió a acusarlo de haberle sido infiel mientras estaban casados.

La actriz afirmó que el abogado sí la engañó con Yadhira Carrillo, pese a que ellos lo han negado y asegurado que su romance se dio cuando él ya era libre.

“Ocho años con Collado. Sí, claro (me ‘puso el cuerno’), es una historia ya muy sabida. Sí, claro (con Yadhira)”, dijo en entrevista para ‘El minuto que cambió mi destino: sin censura’.

Calderón indicó que “la historia actual”, aparentemente refiriéndose a la separación de Juan y Carrillo, le “da la razón”: “Yo toda mi vida he dicho la verdad”.

“Tenía muchas novias intermedias. Que yo me enteré obviamente ya que termina la relación, de que: ‘¡Ay, es que fulanito! Es que lo vi con sutanita’, ‘Es que fíjate que le dio el anillo a sutanita’”, contó.

Leticia Calderón acusa a Juan Collado de “pagar” para ocultar su idilio con Yadhira Carrillo

Ahondando al respecto, Leticia Calderón reconoció que le “dio mucho coraje” que Yadhira Carrillo llegara a asegurar falsamente que conocía a sus hijos con Juan Collado, Luciano y Carlo.

“Que inventaran cosas, que dieran otra versión, el poder y el dinero cambia las versiones”, expuso al respecto de lo sucedido.

La protagonista de telenovelas acusó al letrado de haber utilizado sus recursos económicos para evitar que su traición se viera expuesta ante ella.

“A muchos les pagó. En el bar, donde tenía él, invitó miles de noches, ¿no? Les pagaba las cuentas, les mandaba botellas de champaña. A otras les mandaba flores y zapatos. A uno, conocido nuestro, le regaló un reloj”, externó.

“Y entonces, ¡claro!, todo el mundo: ‘Juanito, Juanito, Juanito, qué lindo Juanito’. Y pues por supuesto que le daban la razón”, añadió.

Calderón recordó que “ellos”, Yadhira y Juan, “declararon que ya tenían más de un año saliendo juntos” y reflexionó: “¿Y por qué no lo supimos?”.

“Porque después de que dieron la noticia, ya estaban en todos lados, en todas las revistas, en todos los eventos, en todas las alfombras rojas. ¿Y por qué ese año no los vimos?”, enunció.