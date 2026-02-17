Leticia Calderón

"¿Por qué nadie se fija en mí?": Lety Calderón enfrenta duras preguntas de su hijo por no tener novia

Luciano ya tiene 22 años y uno de sus más grandes deseos es tener novia, por lo cual le ha hecho complicadas preguntas a su madre Lety Calderón.

Video Carlos Rivera contesta al hijo de Lety Calderón tras deseo por conocerlo: ella contiene llanto

Lety Calderón confesó que su hijo Luciano le ha hecho difíciles preguntas que la conmueven, pues a sus 22 años desea tener novia al igual que su hermano Carlo y dar su primer beso de amor.

"Evidentemente, por su situación es mucho más difícil. Todos los días me dice: 'Mamá, rezo para que me llegue el amor y pueda dar mi primer beso. ¿Por qué nadie se fija en mí? ¿Por qué nadie me quiere?'", contó en entrevista a TVNotas publicada el 17 de febrero.

La actriz reconoce que "esas preguntas son muy difíciles de contestar y de sobrellevar", por lo cual intenta explicarle que algún día " llegará una chica que lo sepa valorar" y "será muy afortunada".

Lety está consciente de que tener pareja es parte del crecimiento de Luciano, pero sabe que eso puede ser complicado: " Hay cosas que no están en mis manos. No puedo solucionarlo todo".

Incluso, pone su experiencia en el amor como ejemplo: "Solo le digo: 'Mi amor, he tenido cuatro hombres en mi vida, con uno me casé y con el otro tuve hijos. No pasa nada. Cuando no podía embarazarme, decía: ¿Cuándo me va a llegar?, y me llegaron los mejores hijos del mundo, y a ti te va a pasar igual. Lo más seguro es que te va a llegar la mejor chica'", contó a la revista.

Luciano busca novia

Desde septiembre de 2024, Luciano compartió a la prensa sus intenciones de tener pareja.

"Todo va a llegar a su tiempo, pero yo quiero tener una novia que me ame, que me respete… que acepte mi físico, aunque tenga una discapacidad (síndrome de down)… quiero que me acepte tal y como soy", declaró a la reportera Berenice Ortiz.

El 8 de febrero de 2025, el jovencito confesó que sigue buscando novia: " Quiero encontrar a una mujer que me haga feliz, por favor", contó a De Primera Mano. Incluso, Lety Calderón confesó que su hijo "tiene muchísimas amigas".

Luciano es el hijo mayor que tuvo la actriz durante su relación con el abogado Juan Collado, con quien también procreó a Carlo.

