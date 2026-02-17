Leticia Calderón "¿Por qué nadie se fija en mí?": Lety Calderón enfrenta duras preguntas de su hijo por no tener novia Luciano ya tiene 22 años y uno de sus más grandes deseos es tener novia, por lo cual le ha hecho complicadas preguntas a su madre Lety Calderón.



Lety Calderón confesó que su hijo Luciano le ha hecho difíciles preguntas que la conmueven, pues a sus 22 años desea tener novia al igual que su hermano Carlo y dar su primer beso de amor.

"Evidentemente, por su situación es mucho más difícil. Todos los días me dice: 'Mamá, rezo para que me llegue el amor y pueda dar mi primer beso. ¿Por qué nadie se fija en mí? ¿Por qué nadie me quiere?'", contó en entrevista a TVNotas publicada el 17 de febrero.

La actriz reconoce que "esas preguntas son muy difíciles de contestar y de sobrellevar", por lo cual intenta explicarle que algún día " llegará una chica que lo sepa valorar" y "será muy afortunada".

Lety está consciente de que tener pareja es parte del crecimiento de Luciano, pero sabe que eso puede ser complicado: " Hay cosas que no están en mis manos. No puedo solucionarlo todo".

Incluso, pone su experiencia en el amor como ejemplo: "Solo le digo: 'Mi amor, he tenido cuatro hombres en mi vida, con uno me casé y con el otro tuve hijos. No pasa nada. Cuando no podía embarazarme, decía: ¿Cuándo me va a llegar?, y me llegaron los mejores hijos del mundo, y a ti te va a pasar igual. Lo más seguro es que te va a llegar la mejor chica'", contó a la revista.

Luciano busca novia

Desde septiembre de 2024, Luciano compartió a la prensa sus intenciones de tener pareja.

"Todo va a llegar a su tiempo, pero yo quiero tener una novia que me ame, que me respete… que acepte mi físico, aunque tenga una discapacidad (síndrome de down)… quiero que me acepte tal y como soy", declaró a la reportera Berenice Ortiz.

El 8 de febrero de 2025, el jovencito confesó que sigue buscando novia: " Quiero encontrar a una mujer que me haga feliz, por favor", contó a De Primera Mano. Incluso, Lety Calderón confesó que su hijo "tiene muchísimas amigas".