Lety Calderón acusa que le dieron una bebida adulterada: "No sé cómo llegué a mí casa"

Leticia Calderón dio a conocer que tras una mala experiencia que tuvo con el consumo de alcohol, ahora está muy pendiente del acercamiento de sus dos hijos adolescentes, Luciano y Carlo, de 18 y 17 años respectivamente, con esta sustancia, pues teme que corran peligro.

La actriz revivió la vez que la drogaron en un restaurante tras haber pedido un par de bebidas que, a su parecer, estaban "adulteradas".

La protagonista de telenovelas como ‘Esmeralda’ (que puedes ver gratis en ViX) señaló que sus hijos ya han probado el alcohol; no obstante, recalcó que siempre con su consentimiento y que está al tanto de lo que consumen.

Contó que ha sido muy cuidadosa, principalmente, porque en alguna ocasión ella corrió gran peligro al ingerir una “bebida adulterada”, misma que provocó que perdiera el conocimiento.

“Soy una mamá que permite muchas cosas, pero de repente sí me da pavor que el día de mañana les metan algo”, dijo Lety Calderón ante medios de comunicación como Despierta América.

Lety Calderón denunció que la drogaron

La artista ahondó en el tema y narró cómo, al tomar un solo trago, comenzó a sentirse mal físicamente y fuera de sí misma.

“Me tomé un traguito de tequila y un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa. Alguien me dijo que tenía éter el hielo”, narró.

Aclaró que ella no es consumidora habitual de alcohol, por lo que le pareció extraño no recordar cómo llegó a su casa y sentirse extraña al despertar.

“Nunca en la vida me han visto borracha, ni ustedes ni mi familia. Jamás. Entonces esa vez dije ‘¿Qué me pasó?’ ¡Pues me drogaron! Llegué a mi casa, no sé cómo manejé, pero imagínate lo peligroso”, agregó.



Por experiencia propia comprobó que hay personas mal intencionadas y los peligros son muchos, desde a los que estuvo expuesta, hasta el hecho de que ella pudo afectar a alguien más.

“Pude haber chocado a una persona, pude haber destruido una familia. Claro, también me pudieron haber violado, asaltado. Yo llegué a mi departamento y desperté dormida en la alfombra, con la puerta abierta”, contó en la entrevista retomada por el programa ‘De primera mano’.

Lety Calderón supervisa el acercamiento de sus hijos con el alcohol

Lety Calderón reveló que sus hijos, Luciano y Carlo, tienen su consentimiento para beber alcohol en algunas reuniones, siempre y cuando ella esté presente.

“Yo les he dado permiso [de beber alcohol], creo que soy una mamá bastante abierta. Cuando van a la casa los chicos, les digo: ‘Aquí se puede beber con medida, yo voy a ver y yo les compro las botella”, dijo la intérprete de telenovelas.



Señaló que ha sido muy cautelosa en este aspecto con los dos hijos que tuvo con el abogado Juan Collado, porque teme que fuera de casa estén expuestos a situaciones peligrosas como la que ella experimentó.

“Obviamente, les compro una botella, no 20. A veces le pongo el cenicero por si fuman, pero ninguno fuma. Siempre estoy pendiente y si veo que alguien compró una botella voy y se las confisco o la controlo”, explicó.