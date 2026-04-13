Leticia Calderón Lety Calderón y Juan Collado son captados cenando juntos en lujoso restaurante La actriz y el abogado fueron captados en un lujoso restaurante en Acapulco, Guerrero, en compañía de sus dos hijos, Luciano y Carlo.



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Video Lety Calderón no se guarda nada y habla de las presuntas infidelidades de Juan Collado frente a su hijo

Leticia Calderón y Juan Collado fueron captados cenando juntos en un lujoso restaurante de Acapulco, Guerrero, en compañía de sus dos hijos, Luciano y Carlo.

Las imágenes fueron difundidas por TVyNovelas este lunes 13 de abril. Sin embargo, la publicación destaca que las imágenes corresponden al pasado viernes 3 de abril, fecha en la que ambos dejaron ver que su relación “es de respeto”.

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“ Se mostraron relajados, cercanos y enfocados en disfrutar el momento familiar en el restaurante Praya”, se lee en la nota publicada.

Además, señalan que “fuentes cercanas y declaraciones previas de la actriz coinciden” en que su relación es “amistosa y civilizada” y que sus encuentros nada tendrían que ver con una presunta reconciliación.

Leticia Calderón se volvió cercana a su ex

En agosto de 2025, Leticia Calderón admitió públicamente que tenía una sana relación con Juan Collado por el bienestar de sus hijos. Incluso, ventiló que Luciano y Carlo habían visitado a su padre en España, lugar en el que el abogado reside tras salir de prisión.

“Yo nunca le hablé mal a mis hijos de su padre. Yo ya les dije: ‘Es su papá y lo tienen que respetar’. El cariño se gana. Mis hijos adoran a su papá, les gusta estar con él”, dijo a ‘Ventaneando’.

“Pero, estos días que pasamos con él fue muy lindo porque, él le cortó el cabello a Carlo y lo quería vestir, y el otro se dejaba. Hubo esa conexión”, afirmó.