Lety Calderón celebra que su hijo Luciano llegó a la universidad y lamenta que su padre no esté para verlo

“Desde que nació Luciano me di a la tarea de investigar (…) soy obsesiva y he sido obsesiva como mamá. A mí me dijeron ‘tienes un niño con síndrome de Down’, ‘¿Qué es eso?, ¿Cómo se le hace?’ (…) Desde los tres meses mi hijo tiene terapias y he trabajado con él día y noche hasta la fecha”, puntualizó en noviembre de 2020.