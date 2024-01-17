Salud de Lesslie Polinesia y la de su bebé estarían comprometidas: su parto será prematuro

El 13 de diciembre de 2023, la youtuber Lesslie Polinesia compartió en sus redes sociales que había sido hospitalizada de emergencia. Aunque en aquel momento no reveló qué fue lo que le ocurrió, sí dejó entrever que la situación había sido delicada.

Un mes después de su hospitalización, la influencer mexicana reveló en su canal de YouTube la complicación que presentó durante el séptimo mes de su embarazo, motivo por el que el nacimiento de su bebé sería prematuro.

“Hace unos días entré por urgencia, porque estaba teniendo contracciones muy duras y no podían parar. Cuando llegué al hospital en la noche, yo estaba en labor de parto. Mi ginecólogo hizo todo lo posible en controlar todas estás contracciones para que la bebé no saliera en semana 30”, explicó en el video publicado el pasado 15 de enero.

“Yo ahorita estoy entrando a la semana 31 más o menos, faltarían 10 semanas para que termine de crecer bebé. Bebé estaba corriendo peligro entonces me internaron hace unos días y desde ese día estoy aquí en el hospital esperando día con día mejorar y saber en qué momento me van poder dar de alta”, continuó.

La joven señaló que si bien ya se encontraba fuera de peligró, tanto ella como su bebé estarían en riesgo si no daba a luz en la semana 34 o 35 de gestación, ya que el saco amniótico (bolsita que protege al bebé en el embarazo) estaba roto.

Lesslie Polinesia presentó rotura en el saco amniótico, lo que la puso en riesgo a ella y a su bebé a finales de 2023. Imagen Lesslie Polinesia / Instagram



“La bolsa de la bebé está rota y debemos cuidar que no se infecte, ya que eso la protege de infecciones y bacterias. Si entra una infección no podrán sacarla y tendrán que inducir el parto”, contó.

Salud de la youtuber y su bebé estaría en riesgo

Finalmente, Lesslie Polinesia aseguró que tras permanecer 10 días hospitalizada y en observación, los médicos determinaron que su bebé tendría que nacer en el mes ocho, ya que de lo contrario la salud de su bebé y la de ella estarían comprometidas.

“El día de hoy me dieron una noticia y es que a la bebé la van sacar semana 34 o 35. Viene siendo un mes antes o sea mes ocho. Por salud de ella y por salud mía”, sentenció.