Leonardo Daniel posa con sus famosos hijos: uno es galán de telenovelas y otra es conductora

Video Jóvenes hijos de famosos que están robando suspiros: de Mayrín Villanueva a William Levy

En 1975, Leonardo Daniel inició su carrera y ha dejado una huella imborrable; además de su éxito en la actuación, también construyó una familia junto a Lilan Davis, hija del actor Rafael Inclán.

Fruto de su matrimonio, el actor tiene dos famosos hijos, que pocos conocen y con los que ahora protagonizó una emotiva fotografía.

Leonardo Daniel aparece así con sus famosos hijos

La reunión familiar se registró el pasado 19 de marzo durante la ceremonia de las Diosas de Plata en la Ciudad de México.

Florencia de Rodas, hija de Leonardo Daniel y conductora de N+, publicó en su cuenta oficial de Instagram la experiencia que vivió junto a su padre y su hermano.

Horas después de su posteo, su hermano Patricio de Rodas replicó la misma imagen en su perfil personal, recibiendo un sinfín de reacciones por parte de sus fieles admiradores, quienes detallaron que tanto él como su hermana son idénticos a su famoso papá.

Leonardo Daniel aparece así con sus famosos hijos y causa revuelo



El parecido entre padre e hijos ha causado asombro entre los seguidores, quienes los llenaron de infinidad de mensajes, en los que aplaudieron que además de idénticos, sigan sus pasos en el medio artístico.

“Son igualitos”, “Están clonados”, “Trío de guapos”, “Tienen el gen, son idénticos”, afirmaron usuarios.

Ellos son los famosos hijos de Leonardo Daniel

Pocos saben que el actor Leonardo Daniel tiene cuatro hijos: Leonardo, Florencia, Patricio y Lian.

A diferencia de sus famosos hermanos, Leonardo, el primogénito del actor, y Lian, quien es adoptada, se mantienen alejados del ambiente artístico y llevan una vida más normal.

Florencia de Rodas, quien llego a este munto el 20 de noviembre de 1996, es conductora de televisión. Su primer trabajo fue en octubre de 2020 cuando se unió al equipo de N+, ahí inició como reportera tras estudiar Ciencias Políticas.

En 2023, la hija del actor, quien es mamá de un niño llamado Lorenzo que en unos días cumplirá 7 años, se convirtió en conductora titular del noticiero de las 4 de la tarde y también hace coberturas los fines de semana.

A diferencia de su hermana, Patricio de Rodas sí incursionó en la actuación y tras heredar su gusto por la actuación de su padre, debutó a los 16 años.

‘Esta historia me suena’, ‘Como dice el dicho’ y ‘La rosa de Guadalupe’ fueron los primeros proyectos en los que trabajó el joven, quien fue pareja de Maya Ricote.