Golpean a amigo de Ángela Aguilar y Nodal: aparece llorando tras ataque

Video Nodal causa ataque de risa por imitar a Ángela Aguilar y le dicen “¿qué te pasa?”

El ‘influencer’ Kunno atraviesa por momentos difíciles. El amigo de Ángela Aguilar y Christian Nodal empleó sus redes sociales para denunciar “acto de homofobia” tras ser golpeado al salir de un antro en Monterrey, México.

El creador de contenido contó en Instagram que los ataques presuntamente habrían sido utilizar brillitos en la cara, mismos con los que se ha dejado ver en videos recientes con el intérprete de ‘El Amigo’.

“El día de ayer salí con unos amigos de fiesta, aquí en mi ciudad de Monterrey. La estábamos pasando muy a gusto, honestamente. Al final decidí yo retirarme de la fiesta porque ya estaba, la verdad, honestamente, cansado y un poco ya pasado de copas. Entonces decidí salirme por mi cuenta y mis amigos se iban a quedar en la discoteca”, contó este 18 de abril.

“Al momento de salir, noto a tres chicos, no recuerdo si eran cuatro, pero inocentemente yo no pensé que iba a suceder nada, o sea, solamente pasé por un lado de ellos y yo traía un maquillaje de cristalitos, o sea, como que traía mis brillitos que estoy usando últimamente y me empezaban a gritar, obviamente muchas cosas homofóbicas”, continuó.

Kunno aseguró que, aunque al principio pensó que se trataba solo de una broma, se “asustó mucho” cuando comenzaron a perseguirlo.

“Uno de ellos me dio un puñetazo aquí en la cara, y pues ya empecé a correr porque gracias a Dios, o sea, como que pues sí soy muy rápido, yo creo, y pues empecé a correr. Por la adrenalina ni siquiera sentía que estaba sangrando de la cara”, narró.

Kunno denunció el ataque en sus redes. Imagen Kunno / Instagram



El amigo de Ángela Aguilar contó que al llegar a su casa no hizo más que refugiarse en su baño y pensar en lo ocurrido.

“Me acosté aquí en el piso de mi baño a llorar. Aquí está la cobija llena de sangre. Bueno, no sé de qué parte, pero no quería… No sé, me sentí muy débil y me senté aquí, literal en mi recamara, bueno, en mi baño, aquí como tocar piso de que no podía creer lo que lo que me pasó y de lo que puede escapar porque literal salí corriendo, o sea, literal no sé con qué fuerzas me solté de estos chicos y corrí. Estamos en pleno 2025 y esto fue un acto de homofobia y no lo puedo creer. No lo puedo creer que esto haya sucedido, de verdad”, acotó.

“Me sorprende mucho que me pasó a vivir en pleno 2025, un acto de homofobia así de grande, porque literal eso fue, o sea, me gritaron muchas cosas homofóbicas y me golpearon solo por traer mi maquillaje de cristalitos. Qué ridículo. Pero así lo sentí porque nunca me voy maquillado a la discoteca. No sé, no puede seguir sucediendo esto”, expresó intentando contener el llanto.

Además de mostrar los golpes y las heridas en su rostro, Papi Kunno subrayó que la intención de hacer públicas las agresiones que sufrió eran para crear conciencia, ya que en el mundo suceden “cosas feas” y “no solamente a la comunidad LGBTTIQ+ más, sino en general a muchas personas”.