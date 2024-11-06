Laura Flores revela cómo está su salud tras microinfarto y cirugía: “Me duele”

Video Laura Flores preocupa al aparecer con un tubo en la nariz: “Todo sea por la salud”

Laura Flores habló de su actual estado de salud, a meses de haber revelado que tenía una “hernia hiatal de 3 milímetros”.

En junio, la actriz compartió, por medio de Instagram, que tenía “un problema constante de gastritis y reflujo”, por lo que debía ser sometida a una cirugía.

Tres meses después, el 2 de octubre, ella informó que ya había sido operada por la doctora Ana Peña y aseveró que su malestar “ya es pasado”.

¿Laura Flores padece consecuencias por “hernia hiatal”?

A semanas desde la intervención, Laura Flores dejó claro que dicha afección no le ha ocasionado secuelas en su bienestar.

“Mírame, aquí estoy. Gracias a Dios la hernia hiatal ya es historia, ya no la tengo, estoy bien”, dijo en entrevista con el reportero Eden Dorantes, este 5 de noviembre.

Sin embargo, la también cantante de 61 años admitió que ha presentado otras complicaciones, que no son graves.

“De repente, pues claro, a mi edad ya me duelen las muelas, y me duele aquí y allá, y me tengo que operar una cosa y la otra”, explicó.

Al ser cuestionada si le queda algún procedimiento quirúrgico pendiente para lo que queda de este 2024, ella respondió con humor.

“No, pues no sé, lo que se vaya acumulando porque a estas alturas”, aseguró entre carcajadas la estrella de telenovelas como Tu Vida Es Mi Vida, que puedes ver aquí en ViX.

Laura Flores también sufrió un “microinfarto cerebral”

Este año, específicamente en abril, Laura Flores igualmente enfrentó otra crisis médica a causa de un “microinfarto cerebral”.

En un video, publicado en la ya mencionada red social, la intérprete de ‘Te felicito’ expuso que el ataque ocurrió tras recibir su “tratamiento de escleroterapia”.

“Yo quería hablar y no podía. Era una sensación espantosa. No la puedo describir porque me pongo a llorar otra vez”, externó.

Luego de ser atendida y estabilizada en una clínica de la Ciudad de México, ella viajó a Estados Unidos para que le realizaran los estudios pertinentes.