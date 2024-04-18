Laura Flores dice qué “detonó” su divorcio de Matthew Flannery: “Tiene muchos problemas de salud”

Video Laura Flores se divorció por quinta vez, ¿está dispuesta a casarse de nuevo?

Laura Flores finalmente se sinceró sobre la razón por la que se dio su separación de Matthew Flannery tras cuatro años de matrimonio.

“Nos divorciamos a finales de febrero”, reveló ella en entrevista con el programa ‘De primera mano’ en mayo de 2023.

Entonces, la actriz se limitó a decir que la ruptura se dio “luego de mucho pensarlo” y “después de muchas situaciones”, pero “con respeto” y “por mutuo acuerdo”.

¿Qué ocasionó el divorcio de Laura Flores y Matthew Flannery?

A más de un año desde la disolución de su unión, Laura Flores compartió que ocurrió para que optara por terminar la relación con su ex.

“Matthew es súper lindo, lo que pasa es que, bueno, son muchas cosas”, dijo en una plática con la periodista Matilde Obregón para su canal de YouTube, transmitida el 13 de abril.

Laura Flores se divorció de Matthew Flannery en febrero de 2023. Imagen Mezcalent y Laura Flores/Instagram



Tras dejar claro que considera “incómodo” hablar de alguien sin que este dé su versión “porque entonces se vuelve injusto”, la cantante contó su lado de la historia.

“Yo creo que él es un gran ser humano. Se enfermó, tiene muchos problemas de salud”, explicó sobre el empresario estadounidense.

La intérprete de ‘El alma no tiene color’ afirmó que hubo “muchos eventos de enfermedad” de Flannery y especificó el motivo.

“Tiene un problema que no lo quiero externar porque él nunca lo quiso externar, pero es un problema inmunológico, vamos a dejarlo ahí”, comentó.

“Es un problema inmunológico (por el) que sus defensas no están tan fuertes, o sea, para ti una gripe para él es una neumonía, entonces es una persona con mucha fragilidad en su salud”, añadió.

Flores reconoció que dicha situación no solamente afectó su vínculo con Flannery, sino que terminó por causar el quiebre definitivo.

“Esto de pronto llega a alterar de una forma muy fuerte la vida cotidiana, muy fuerte, y esto fue el detonante, para no entrar en detalles porque siento que es muy injusto que yo me ponga a hablar de pormenores más íntimos”, expuso.

En noviembre de 2022, ella indicó a ‘Ventaneando’ que Matthew, todavía su marido, tenía insuficiencia hepática y pancreática, así como “un problema en el duodeno”, por lo que había estado hospitalizado.

Laura Flores tomó la decisión de divorciarse

En confianza con Matilde Obregón, Laura Flores aceptó que fue ella quien tomó la decisión de acabar el matrimonio con Matthew Flannery.

“(Es) horrible, horrible. Por más divorcios que lleves, pesa mucho”, confesó la estrella de telenovelas como Tu Vida Es Mi Vida, que puedes ver por Univision y aquí en ViX.

Como lo ha hecho en ocasiones previas, la artista mexicana recalcó que actualmente se lleva “muy bien” con el empresario.