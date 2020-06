Laura Flores responde con amor a las denuncias de Alejandra Ávalos: con Erika Buenfil, es otra la historia

Buenfil no fue la única. En el estado de Florida, la actriz mexicana Laura Fores también recibió el azote de la denuncia que durante 26 años Alejandra Ávalos estuvo callando, sobre la noche en que presuntamente ambas artistas le gritaron "gorda, panzona" y otros insultos mientras ella intentaba ganarse la vida en el escenario.

Las revelaciones de Ávalos, en exclusiva al programa mexicano 'Venga la Alegría', no se limitaron al tema de las presuntas críticas a su cuerpo, sino que también les imputó haberle hecho mucho daño, a través de supuestas conexiones, para destruir su carrera actoral.

En un principio, Erika Buenfil respondió con humor. Sin darle mayor relevancia, pues no recuerda que hubiese hecho algo tan horrible como lo que su colega le imputa. Agarró un video que ya había publicado en TikTok y adjuntó su primera reacción.

Siguió trabajando, pero no dejaba de recibir llamadas. Todo el mundo quería saber si era cierto o no lo que contaba Alejandra Ávalos. También le marcó Laura Flores, desconcertada porque no entendía nada de lo que estaba pasando.