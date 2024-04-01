Laura Flores

¿Laura Flores estrena novio a un año de su divorcio? Presume a quien sería su amor con sus hijos

La actriz de 60 años aparentemente se está dando una nueva oportunidad en el amor tras separarse de Matthew Flannery. La también cantante mostró que sus retoños, Ana Sofía y Alejandro, ya conviven con quien sería su pareja.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Laura Flores se divorció por quinta vez, ¿está dispuesta a casarse de nuevo?

Laura Flores anunció en mayo del año pasado vía Instagram el final de su matrimonio con Matthew Flannery, tras 4 años juntos.

“Nos divorciamos a finales de febrero, no había dicho nada porque no estaba lista”, aclaró posteriormente en entrevista para el programa ‘De primera mano’.

La actriz, de 60 años, aseveró entonces que la ruptura con el empresario fue “por mutuo acuerdo” y en términos respetuosos.

“Hay veces que el amor se transforma, pasa a otro lugar, eso es lo que nos llevó, con madurez, a separarnos”, compartió.

Algunos meses después, en agosto, Flores se sinceró al respecto de si, tras cinco enlaces nupciales que no funcionaron, se daría otra oportunidad en el aspecto romántico.

“Claro, la hormona está puesta: ¡menopausia, cómo te llamas!”, dijo de forma entusiasta en declaraciones presentadas en ‘Venga la alegría’.

¿Laura Flores tiene nuevo novio?

A poco más de un año desde que regresó a la soltería, Laura Flores estaría estrenando novio y lo habría presumido en redes sociales.

La estrella de telenovelas como ‘Un refugio para el amor’, que puedes ver aquí en ViX, publicó en la mencionada plataforma digital, este 31 de marzo, una fotografía en la que sale con quien parece ser su pareja, de nombre Scott.

Además, ella recurrió a la sección de la descripción para colocar un mensaje en inglés: “Nunca dejes de creer en el amor”.

“La vida se trata de estar con quien te hace sentir que eres especial, con quien te hace sentir que estás vivo y amado, sobre todo durante las experiencias desafiantes. Gracias Scott, te amo”, añadió para concluir.

Laura Flores y su novio, Scott.
Laura Flores y su novio, Scott.
Imagen Laura Flores/Instagram


Los internautas reaccionaron en los comentarios al presunto nuevo romance de la también cantante, mientras que unos la apoyaron, otros no.

“Ya puro viejo agarra”, “¿Otro?”, “Qué ganas de estar acompañada y no experimentar su libertad”, “Te lo mereces mucho”, “¡Feliz por ti!”, “Bellos los dos” y “¡Bendiciones!”, es lo que se lee en las interacciones.

Presunto novio de Laura Flores ya convive con sus hijos

Previamente, la intérprete de ‘El alma no tiene color’ subió a su ‘feed’ una ‘selfie’ en la que se le ve con sus hijos, Ana Sofía y Alejandro, y su supuesto enamorado.

En la instantánea, los cuatro salen sentados a la mesa, en un restaurante, y posan para la cámara mientras sonríen.

“¡Felices Pascuas a todos!”, escribió Laura Flores en la misiva que adjuntó a la postal, que igualmente incluía la etiqueta “familia”.

Laura Flores, su novio Scott, y sus hijos Ana Sofía y Alejandro.
Laura Flores, su novio Scott, y sus hijos Ana Sofía y Alejandro.
Imagen Laura Flores/Instagram


Hasta el momento, Laura no ha brindado pormenores acerca de Scott. En enero, ella expuso a ‘DPM’ en torno de un futuro galán: “A mí me pones un viejo panzón, así todo tirado, que no haga nada, (y) no, gracias”.

