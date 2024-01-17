Laura Flores

Laura Flores no quiere que su próximo novio sea "un viejo panzón" tras su quinto divorcio

La actriz y cantante puso fin a su último matrimonio a principios del año pasado y no descarta volver a buscar el amor en el futuro, pero tiene algunos requisitos.

Por:
Dayana Alvino.
Video Laura Flores se divorció por quinta vez, ¿está dispuesta a casarse de nuevo?

Laura Flores cumplirá a finales de febrero próximo un año divorciada de Matthew Flannery, con quien se casó en octubre de 2019.

En mayo de 2023 ella reveló que su matrimonio con el empresario había llegado a su fin “por mutuo acuerdo”.

“‘Matt’ siempre contará con mi respeto y apoyo, y le estaré siempre agradecida por los 4 maravillosos años que compartimos juntos”, indicó en un ‘post’ de Instagram.

Para la actriz dicha separación legal significó la quinta en su historial amoroso, ya que previamente terminó sus enlaces con Eduardo Fonseca, José Ramón Diez, Miguel Ángel Durán y Sergio Fachelli.

¿Laura Flores necesitada de una “limpia”?

A pocas semanas de celebrar su aniversario de soltería, Laura Flores reveló que actualmente no considera volver a enamorarse.

“No sé, ahorita como que necesito una limpia. Emocionalmente estoy en el temazcal. Ahorita no”, dijo en declaraciones presentadas en el programa ‘De primera mano’ este 16 de enero.

“A estas alturas ya lo que busco es estar tranquila y si encuentro un compañero sólo quiero que sea una persona feliz”, explicó.

Sobre su estado sentimental, ella detalló: “Hoy estoy aprendiendo a saber estar sola y feliz, sin tener que estar (diciendo): ‘Ay, no me gusta dormir sola’”.

“O sea, este tipo de cosas que te agobian y angustian, gracias a Dios, no lo siento. ¿Por qué? No sé”, añadió la estrella de telenovelas como Un Refugio Para El Amor, que puedes ver aquí en ViX.

Laura Flores no tendría una relación con un "viejo panzón"

Ahondando en su futuro, en el que aparentemente no descarta encontrar una nueva pareja, Laura Flores compartió que no entablaría un romance con alguien más joven.

“No se me da esto de cambiar pañales todavía”, indicó la intérprete de ‘El alma no tiene color’, que en agosto cumplió 60 años.

Hablando de cómo le gustaría que fuera su siguiente galán, expuso: “A mí me pones un viejo panzón, así todo tirado, que no haga nada, (y) no, gracias”.

“Tiene que ser una persona que se quiera a sí mismo”, comentó. “Me tengo que buscar uno que gané más (dinero que yo)”.

En cuanto al aspecto íntimo, la cantante mexicana aseguró que no es exigente, toda vez que “la calentura se va enfriando”.

En noviembre, Flores desveló que, tras su último fracaso marital, no volvería a vivir bajo el mismo techo con un novio y sus hijos, María, Patricio, Alejandro y Ana Sofía.

“Ya veremos cuando ellos se vayan y hagan su vida, que no les falta tanto para dejar el nido. Después veré qué hago. Por ahora no es el momento”, adelantó, según retomó TVNotas.

