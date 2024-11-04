Laura Flores

Laura Flores ha batallado para formar una familia: cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres

Los fans de Laura Flores son testigos de que ha tenido una vida repleta de amor, pues se ha casado cinco veces y tiene cuatro hijos, dos de ellos adoptados. Esta es la historia de la actriz y su hermosa familia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video Laura Flores no podía embarazarse: adoptó para cumplir con una promesa

¿Cuántos hijos tiene Laura Flores, biológicos y adoptados?

Aunque Laura Flores perdió tres bebés antes de 1999, no se rindió en su lucha por tener hijos. Gracias a tratamientos de fertilidad y la decisión de adoptar, logró formar una familia numerosa y llena de amor. La intérprete de 'Te felicito' tiene cuatro hijos, dos biológicos y dos adoptados:

PUBLICIDAD


  • María: Su primera biológica, a quien logró tener por inseminación artificial. La joven hoy tiene 24 años y lleva una vida discreta y alejada de los reflectores.
  • Patricio: Su segundo hijo biológico. Hoy tiene 18 años y es un alumno destacado, que cursa la carrera de Ingeniería Química.
  • Alejandro: Él fue adoptado en 2008, cuando tenía tan solo un año de edad, en Mérida, Yucatán (México). Actualmente ya es cadete, pues estudió en una escuela militar.
  • Ana Sofía: Es la segunda hija adoptiva de Laura, llegó a su vida un año después que Alejandro. La adopción se llevó a cabo en el estado de Chihuahua, México.

¿Cuántos hijos tuvo Laura Flores con Sergio Fachelli?

Laura Flores no tuvo hijos con su exesposo Sergio Fachelli. De hecho, su relación con el uruguayo fue sumamente difícil y Laura incluso llegó a arrepentirse. En una entrevista confesó:

“Ese matrimonio no tenía por qué haber sido, no teníamos que casarnos. Lo que pasa es que mi papá era muy celoso, muy controlador, se dio cuenta que nos fuimos de vacaciones, nos fuimos un fin de semana juntos, y mi papá nos cachó y yo dije ‘Nos va a matar’. Y sí, estaba furioso, y qué hago, pues me caso. Pensé que era la opción... error”.

Más sobre Laura Flores

Lalo Salazar habría regresado con ex tras romper con Laura Flores: ella sería 15 años menor
2 mins

Lalo Salazar habría regresado con ex tras romper con Laura Flores: ella sería 15 años menor

Univision Famosos
¿Laura Flores continúa bloqueada por Lalo Salazar tras supuesta amenaza? La actriz responde
0:57

¿Laura Flores continúa bloqueada por Lalo Salazar tras supuesta amenaza? La actriz responde

Univision Famosos
Laura Flores reacciona a versión de que habría correteado y amenazado a su ex Lalo Salazar
1:00

Laura Flores reacciona a versión de que habría correteado y amenazado a su ex Lalo Salazar

Univision Famosos
Laura Flores correteó y "se le puso como loca" a Lalo Salazar: revelan supuesta razón del truene
0:51

Laura Flores correteó y "se le puso como loca" a Lalo Salazar: revelan supuesta razón del truene

Univision Famosos
Laura Flores rompe en llanto: Lalo Salazar la “bloqueó” y la terminó tras sufrir problema de salud
3 mins

Laura Flores rompe en llanto: Lalo Salazar la “bloqueó” y la terminó tras sufrir problema de salud

Univision Famosos
Laura Flores habla de su ruptura con Lalo Salazar: responde a quienes la llaman "migajera"
0:59

Laura Flores habla de su ruptura con Lalo Salazar: responde a quienes la llaman "migajera"

Univision Famosos
Laura Flores responde a quienes le dicen que “no tiene llenadera” y no sabe estar sola” tras 5 divorcios
0:58

Laura Flores responde a quienes le dicen que “no tiene llenadera” y no sabe estar sola” tras 5 divorcios

Univision Famosos
Laura Flores sorprende con mensaje a Lalo Salazar a 6 días de revelar que la terminó: él responde
2 mins

Laura Flores sorprende con mensaje a Lalo Salazar a 6 días de revelar que la terminó: él responde

Univision Famosos
Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: él la terminó y así reacciona la actriz
1:09

Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: él la terminó y así reacciona la actriz

Univision Famosos
Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: "Duró tan poco tiempo"
2 mins

Laura Flores confirma su ruptura con Lalo Salazar: "Duró tan poco tiempo"

Univision Famosos


Posteriormente, Laura Flores se prometió a sí misma no volver a estar en una relación como aquella. Sin embargo, la actriz considera que ese mal recuerdo la hizo mejor mamá, pues no desea que sus hijos pasen por lo que ella pasó.

Imagen Sergio Fachelli/Instagram

¿Cuántas veces se ha casado Laura Flores?

Laura Flores se ha casado en cinco ocasiones. La primera con el cantante uruguayo Sergio Fachelli, con quien tuvo una relación violenta. La actriz pudo salir de aquel matrimonio gracias a sus dos hermanos.

“A mi hermano Gerardo se la debo de por vida. A Marco porque le puso un alto y a Gerardo porque me sacó de ahí y me dio asilo político en su casa por muchos meses, hasta que yo pude salir adelante y volver a empezar”.


El segundo marido de Laura fue Miguel Ángel Durán, con quien se casó en 1992. El matrimonio duró solo cuatro meses, ya que Miguel Ángel le escondía un gran secreto a la protagonista de 'Siempre te amaré'.

“Miguel ya estaba casado y yo no lo sabía. Estaba separado, pero no estaba divorciado”.


En 1998, Laura Flores se casó con el ingeniero José Ramón Diez, con quien tuvo a sus hijos María y Patricio. Este fue su matrimonio más largo, pues duró nueve años.

PUBLICIDAD

La actriz volvió al altar en 2013 con Eduardo Fonseca, un ingeniero aeronáutico. Duraron cinco meses juntos.

Finalmente, en 2019 se casó con Matthew Flannery. Su matrimonio duró casi cuatro años y después optaron por el divorcio, aunque hoy son buenos amigos.

¿Por qué se divorció Laura Flores?

Los motivos de los últimos tres divorcios de Laura Flores son desconocidos. En el caso de su matrimonio más largo, con José Ramón Diez, se especula que pudo haber ocurrido por conflictos derivados de los duros momentos que vivieron juntos, como la pérdida de tres embarazos.

Tras su quinta ruptura, Laura comentó en una entrevista que hizo un pacto con su hijo Patricio, quien se cansó de los amores fallidos de su madre:

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘Mamá, que no entre nadie más a la casa’, y le dije: ‘Tienes razón mi amor, que no entre nadie más a la casa’. Eso no significa que no pueda tener yo una relación, no fue un castigo, una imposición, es algo natural que te piden unos adolescentes que no quisieran volver a ajustarse a una persona y tienen razón, yo tampoco quiero”.

¿Qué enfermedad tiene Laura Flores?

En junio de 2024, Laura Flores llamó la atención al publicar un video en el que se le veía con una sonda en la nariz. En un video explicó que el tubo le fue introducido hasta el esófago para tratar un problema de reflujo.

“Es un estudio que se llama manometría. Tengo un problema constante de gastritis y reflujo que me ha estado dando la lata a todo lo que da”.
Relacionados:
Laura FloresHijos de famososFamososDivorcioVideoSEOPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Algo azul
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD