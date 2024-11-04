Laura Flores ha batallado para formar una familia: cuántos hijos tiene y quiénes son sus padres

¿Cuántos hijos tiene Laura Flores, biológicos y adoptados?

Aunque Laura Flores perdió tres bebés antes de 1999, no se rindió en su lucha por tener hijos. Gracias a tratamientos de fertilidad y la decisión de adoptar, logró formar una familia numerosa y llena de amor. La intérprete de 'Te felicito' tiene cuatro hijos, dos biológicos y dos adoptados:

María: Su primera biológica, a quien logró tener por inseminación artificial. La joven hoy tiene 24 años y lleva una vida discreta y alejada de los reflectores.

Patricio: Su segundo hijo biológico. Hoy tiene 18 años y es un alumno destacado, que cursa la carrera de Ingeniería Química.

Alejandro: Él fue adoptado en 2008, cuando tenía tan solo un año de edad, en Mérida, Yucatán (México). Actualmente ya es cadete, pues estudió en una escuela militar.

Ana Sofía: Es la segunda hija adoptiva de Laura, llegó a su vida un año después que Alejandro. La adopción se llevó a cabo en el estado de Chihuahua, México.

¿Cuántos hijos tuvo Laura Flores con Sergio Fachelli?

Laura Flores no tuvo hijos con su exesposo Sergio Fachelli. De hecho, su relación con el uruguayo fue sumamente difícil y Laura incluso llegó a arrepentirse. En una entrevista confesó:

“Ese matrimonio no tenía por qué haber sido, no teníamos que casarnos. Lo que pasa es que mi papá era muy celoso, muy controlador, se dio cuenta que nos fuimos de vacaciones, nos fuimos un fin de semana juntos, y mi papá nos cachó y yo dije ‘Nos va a matar’. Y sí, estaba furioso, y qué hago, pues me caso. Pensé que era la opción... error”.



Posteriormente, Laura Flores se prometió a sí misma no volver a estar en una relación como aquella. Sin embargo, la actriz considera que ese mal recuerdo la hizo mejor mamá, pues no desea que sus hijos pasen por lo que ella pasó.

¿Cuántas veces se ha casado Laura Flores?

Laura Flores se ha casado en cinco ocasiones. La primera con el cantante uruguayo Sergio Fachelli, con quien tuvo una relación violenta. La actriz pudo salir de aquel matrimonio gracias a sus dos hermanos.

“A mi hermano Gerardo se la debo de por vida. A Marco porque le puso un alto y a Gerardo porque me sacó de ahí y me dio asilo político en su casa por muchos meses, hasta que yo pude salir adelante y volver a empezar”.



El segundo marido de Laura fue Miguel Ángel Durán, con quien se casó en 1992. El matrimonio duró solo cuatro meses, ya que Miguel Ángel le escondía un gran secreto a la protagonista de 'Siempre te amaré'.

“Miguel ya estaba casado y yo no lo sabía. Estaba separado, pero no estaba divorciado”.



En 1998, Laura Flores se casó con el ingeniero José Ramón Diez, con quien tuvo a sus hijos María y Patricio. Este fue su matrimonio más largo, pues duró nueve años.

La actriz volvió al altar en 2013 con Eduardo Fonseca, un ingeniero aeronáutico. Duraron cinco meses juntos.

Finalmente, en 2019 se casó con Matthew Flannery. Su matrimonio duró casi cuatro años y después optaron por el divorcio, aunque hoy son buenos amigos.

¿Por qué se divorció Laura Flores?

Los motivos de los últimos tres divorcios de Laura Flores son desconocidos. En el caso de su matrimonio más largo, con José Ramón Diez, se especula que pudo haber ocurrido por conflictos derivados de los duros momentos que vivieron juntos, como la pérdida de tres embarazos.

Tras su quinta ruptura, Laura comentó en una entrevista que hizo un pacto con su hijo Patricio, quien se cansó de los amores fallidos de su madre:

“Hicimos un pacto y me dijo él: ‘Mamá, que no entre nadie más a la casa’, y le dije: ‘Tienes razón mi amor, que no entre nadie más a la casa’. Eso no significa que no pueda tener yo una relación, no fue un castigo, una imposición, es algo natural que te piden unos adolescentes que no quisieran volver a ajustarse a una persona y tienen razón, yo tampoco quiero”.

¿Qué enfermedad tiene Laura Flores?

En junio de 2024, Laura Flores llamó la atención al publicar un video en el que se le veía con una sonda en la nariz. En un video explicó que el tubo le fue introducido hasta el esófago para tratar un problema de reflujo.