“Lo que gané, lo pedí”: Laura Bozzo confesó cuál es su situación financiera tras la polémica

La conductora originara de Perú, Laura Bozzo conocida por su ‘Talk show’ ‘Laura en América’, fue perseguida por autoridades tras haber sido acusada de una evasión fiscal por más de 600 mil dólares.

Después de ser una de las figuras más relevantes de la televisión mexicana, la vida de ‘La señorita Laura’ dio un giro de 180º, al estar en la mira de los reflectores y ser prófuga de la justicia; lo cual se vio orillada a ocultar su identidad e i rse a resguardar en su casa de Acapulco, pues Interpol también estaba buscando pistas de Laura Bozzo para detenerla.

Aunque parecía que la carrera de la abogada naturalizada mexicana e italiana de 69 años había llegado a su fin, además que se alejaría de los medios y lujos a los que estaba acostumbrada, fue la misma conductora que aclaró en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante para el programa ‘De primera mano’, cuál es su estatus económico que vive hoy en día, además de revelar sus próximos proyectos.

¿Laura Bozzo lo perdió todo después de la polémica?

La peruana anunció que próximamente lanzará una bioserie, además que a mediados de 2022 participará en un ‘reality show’ que involucrará la presencia de celebridades, aunque no especificó el nombre ni tampoco dio más detalles al respecto.

Referente a la fortuna de la conductora, el comunicador la cuestionó si era verdad que se quedó en la quiebra después de sus problemas con el fisco en México, además de los gastos para sus abogados así como las multas que pagó.

Bozzo expresó que sus contadores así como gente de confianza no la traicionaron, lo que generó sus problemas financieros que terminaron en la orden de aprehensión para rendir cuentas ante las autoridades en México.

Sin embargo, señaló que aún conserva su dinero, pues sus padres le heredaron algunas propiedades en su país de origen.

“Yo lo que gané lo perdí absolutamente todo. No estoy en la quiebra porque mis padres me heredaron propiedades en Perú y ahora vivo de lo que ellos me dejaron”.



Recientemente Laura publicó el libro ‘Más allá del infierno’, el cual detalla algunos sucesos reveladores sobre la vida de la presentadora, así como sus relaciones amorosas, amistades y cómo fue el conseguir la fama en Latinoamérica.