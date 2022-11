Evaluna y sus zapatos de casi 500 dólares de los Latin GRAMMY 2022 causan revuelo en redes

Los zapatos son uno de los accesorios favoritos de Evaluna: su amor por ellos es tal que incluso ya lanzó su línea de calzado en colaboración con la firma Sarkany.

Asimismo, su pasión por tacones, plataformas, botas y más zapatos (los cuales suelen ser de estilos bastante extravagantes) la deja en claro en muchas de sus apariciones públicas y su paso por la red carpet de los Latin GRAMMY 2022 no fue la excepción.

Evaluna impactó con unos extravagantes zapatos en los Latin GRAMMY 2022



El 17 de noviembre de 2022, la cantante venezolana y su esposo Camilo asistieron a la edición 23 de los Latin GRAMMY, premios otorgados por la Academia Latina de la Grabación en los que ambos tuvieron varias nominaciones.

La pareja desfiló por la red carpet con looks en donde el negro protagonizó su estilismo. Sin embargo, en el caso de Evaluna, la cantante le dio un toque de color a su outfit con unos zapatos peep toe de plataforma rosas con detalles rojos, como volantes.



Sus zapatos, conocidos como ‘Ruffle Lady Miss’, son un diseño de una colección especial entre Fluevog Shoes y la diseñadora británica Zandra Rhodes y están a la venta en $489 USD.

No obstante, independientemente de ser un calzado exclusivo y costoso, muchos usuarios de redes sociales no se guardaron sus críticas contra el estilo de Evaluna.

“Linda muchacha, pero los zapatos parecen de circo”; “Le falta como un asesor de imagen ....pero los dos son bellos y luchones”; “Horribles los zapatos”; “Evaluna se veía muy guapa pero la cag* con los zapatos”, fueron algunos de los comentarios que varios internautas colgaron en redes sociales.

Sin embargo, hubo otros usuarios que defendieron a la cantante: dejaron en claro que ella tiene la libertad de vestirse como quiera y aplaudieron que ni la cantante ni Camilo se preocupan por lo que dicen los demás.

“Hermosa parejita personitas libres que no les importa el qué dirán me encanta”; “Los felicito...son únicos...no se preocupan por resaltar sólo son ellos y su bonito amor”; “Esta pareja siempre me encanta verlas son sensacionales”.

En realidad, esta no es la primera vez que Evaluna es blanco de críticas por sus zapatos. Hace unos meses, sus Crocs Balenciaga verdes de 625 dólares también causaron polémica.

No obstante, estos señalamientos parecen no tener ningún efecto negativo en la cantante.



De hecho, horas más tarde de su paso por la alfombra roja de los Latin GRAMMY 2022, Evaluna compartió una foto más cerca de sus zapatos que tuvo una adorable sorpresa: la mano de su bebé Índigo.

“Primera vez en los Latin Grammy como papás! Nos nominaron con la canción que lleva el nombre de nuestra hija y ella vino a celebrar esta noche con nosotros. Amo ser tu date”, escribió en el pie de foto de su publicación que incluyó varias fotos y videos con Camilo en los Latin GRAMMY.

Cuéntanos, ¿qué te parecieron los zapatos de Evaluna?