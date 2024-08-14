Famosos

¿Cuántas cirugías tiene Karime Pindter del 'Team mar' en 'La casa de los famosos'?

Karime Pindter se ha convertido en una de las participantes más queridas de la segunda temporada de 'La casa de los famosos'. En redes sociales han resurgido fotos de Karime hace diez años, en 'Acapulco Shore', y parece una persona distinta. La mexicana no teme hablar de sus cirugías estéticas, estas son algunas de ellas.

Karime Pindter saltó a la fama con su participación en varias temporadas del reality 'Acapulco Shore'. Sin embargo, se ha consolidado como una de las participantes más queridas de la actual segunda temporada de 'La casa de los famosos'.

Si algo ha llamado la atención ha sido el notable cambio físico que Karime ha tenido desde la primera temporada de 'Acashore' hasta 'La casa de los famosos'.

Las cirugías estéticas de Karime Pindter de 'La casa de los famosos, México'

Podría parecer otra persona por completo, y es que a Karime nunca le ha dado pena hablar de sus cirugías estéticas.

Cuando entró a 'Acapulco Shore', Karime tenía 21 años. Hoy tiene 31 y en el transcurso de diez años ha podido enlistar al menos 19 cirugías.

En una ocasión, Pindter comentó:

“Me he hecho cuatro liposucciones, dos veces de aumento de busto, en una ocasión fue porque uno se me “ponchó”, la liposucción de papada, tres veces la nariz y todas las inyecciones habidas y por haber”.


Su cirugía más extravagante ha sido, sin duda, la reconstrucción del himen. Este procedimiento vuelve “virgen otra vez” a quien se lo practica. También se le conoce como ‘rejuvenecimiento vaginal’.

En 'Acapulco Shore' el cirujano plástico José Achar reveló algunos de los 'arreglitos' de Karime hasta el momento (la quinta temporada del programa):


  • Liposucción
  • Liposucción de cara
  • Bichectomía
  • Rinoplastia
  • Contorno corporal
  • Bótox

Karime Pindter cambió no solo físicamente: sus negocios

En 'Acapulco Shore' Karime fue, junto con sus amigos y compañeros, una chica aficionada a las fiestas y la diversión.

Aunque aún prevalece su espíritu sociable y alegre, Karime se ha dedicado a otras cosas con el paso de los años. Es, actualmente, empresaria y locutora.

Cuenta con una línea de maquillaje, una marca de envío de flores y un podcast llamado 'Karime kooler'.

Para Pindter no solo ha sido importante cambiar físicamente. También su personalidad se ha transformado. Como ella misma ha dicho:

“Antes era una niña y ahora soy una mujer con mundo y he cambiado totalmente”.


Fans de 'Acashore' que ahora la ven en 'La casa' han reconocido la madurez emocional de Karime, así como su autenticidad y amabilidad.


