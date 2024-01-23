Larry Hernández

Captan a Larry Hernández portando un arma de alto calibre en México

El cantante tuvo una presentación en tierra azteca y se filtraron videos en Instagram donde convive con un grupo armado.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Larry Hernández no quiso comprarle este lujoso regalo a Kenia Ontiveros: "Parece botarga"

Larry Hernández se hizo viral tras filtrarse videos de su reciente presentación en el estado de Guerrero, en México, en donde posaba con algunos hombres que portaban armas de alto calibre. Incluso, el mismo cantante sostuvo una AK-47, conocida como 'cuerno de chivo'.

El artista se presentó en el municipio de Tlacotepec el pasado domingo 21 de enero y, tras su concierto, aparentemente continuó la celebración en privado con un conjunto de hombres armados que, presuntamente, sería "algún grupo que cuida ese estado", según reportó la 'influencer' Chamonic en Instagram.

Los polémicos videos de Larry Hernández

En las imágenes se aprecia su recorrido en carretera, el cantante saluda y se toma fotos con los asistentes.

Incluso, posa en una foto grupal donde carga una AK-47, al igual que algunos de los presentes.

También se puede ver cómo mientras interpreta algunas canciones, los asistentes toman bebidas alcohólicas.

Hasta el momento ni el cantante ni su agencia de representación se han pronunciado al respecto.

Larry Hernández porta un arma de alto calibre.
Imagen Paco Zea/X

Larry Hernández canceló show por presunto atentado

El cantante se presentaría el pasado 31 de diciembre en Tijuana, México, pero el show fue cancelado por las autoridades municipales tras un intento de ataque con granadas en el lugar donde se llevaría a cabo.

De acuerdo con el portal En Línea BC, individuos que viajaban en un automóvil lanzaron tres granadas al recinto, pero no detonaron.

Tras los hechos delictivos, el intérprete de 'Arrastrando Las Patas' emitió un comunicado de prensa para lamentar los hechos y aclarar a su público que la situación estaba fuera de su control. También recalcó que la seguridad de los asistentes y su equipo de trabajo es lo más importante.

Larry Hernández se tomó fotos con los asistentes armados.
Imagen Paco Zea/X
