"Hay indiferencias": Larry Hernández y Kenia Ontiveros hablan de su situación tras supuesta separación

En los últimos días, algunos medios de comunicación y usuarios de redes sociales comenzaron a sospechar y especular en torno a la relación entre el famoso cantante Larry Hernández y su esposa, la 'influencer' Kenia Ontiveros.

Hubo quienes aseguraron que estaban al borde de la separación ante supuestas señales que la pareja aparentemente estaba mandando, pero por fin son ellos quienes rompen el silencio y aclaran cuál es su situación sentimental actual.

Larry Hernández y Kenia Ontiveros emiten comunicado

La pareja emitió un comunicado conjunto la mañana de este miércoles 28 de febrero para dar a conocer qué ha sucedido entre ellos.

"Como toda pareja, hay altas y bajas e indiferencias en un matrimonio y nosotros no somos la excepción", se lee.

"Gracias por todas sus muestras de cariño, por su apoyo incondicional y por preocuparse por nosotros siempre", agregaron.

"Somos una familia que tenemos 15 años de relación y como toda pareja hay indiferencias, pero estamos juntos y muy felices", aclararon luego de varios días de rumores.

Este es el comunicado con el que Larry Hernández y Kenia Ontiveros aclararon su situación como pareja tras los rumores de una supuesta separación e infidelidad por parte de él. Imagen Larry Hernández/Instagram



El comunicado apareció firmado por ambos: "Y todo es gracias a Dios", agregó el cantante de regional mexicano desde su propio perfil de Instagram en donde también compartió un pasaje bíblico.

Kenia Ontiveros no emitió el comunicado en su cuenta ni tampoco hizo comentarios inmediatos tras su difusión.

¿Por qué se habló de una supuesta separación de Larry Hernández y Kenia Ontiveros?

Todo comenzó hace una semana atrás, cuando desde la cuenta de la marca KeniaOBeauty, propiedad de Kenia Ontiveros, se publicaron una serie de comentarios que insinuaban una supuesta infidelidad por parte de Larry Hernández.

Las publicaciones se realizaron durante un 'live' que hizo el cantante luego de que una fan del artista opinó sobre lo amoroso que él es con Kenia.

Fue entonces cuando la 'influencer' escribió: "Me adora Larry, es un amor de hombre, tanto que se acuesta con la primera que pase".

"Ustedes lo tienen como el hombre más fiel y ese hombre no existe chicas", agregó.

Luego, Kenia Ontiveros compartió inquietantes reflexiones en sus redes sociales: "Soy una mujer que tiene muy en claro lo que no quiere que se repita en su vida. En un mundo de palabras, me quedo con los hechos".

Las alarmas sobre una supuesta separación se dispararon cuando después ella compartió imágenes en las que apareció sola con sus hijas aparentemente en un hotel de California. La ausencia de Larry Hernández en esas fotos intensificó aún más los rumores de que ya ni siquiera vivían juntos.

Para el 23 de febrero, Larry Hernández estalló en medio de la ola de rumores que se suscitaban sobre una presunta infidelidad por parte de él.

"Mientras todos allá afuera traen una 'película' nosotros aquí planeando el viaje, sentados al lado del mar", dijo en Instagram junto a boletos con destino a Cancún y un dibujo de él y su esposa vacacionando.

El cantante acusó de "difamar e inventar solo porque les encanta meterse en la vida ajena": "¡Vivan su vida y dejen vivir a los demás".

A inicios de diciembre pasado, la pareja dio a conocer el nacimiento de su cuarta hija. Larry Hernández tenía planes de hacerse la vasectomía, mientras que Kenia Ontiveros se había hecho el 'mommy makeover' solo unas semanas antes de que el 17 de junio de 2023 anunciaran que estaban a la espera de esta nueva bebé.