Larry Hernández y Kenia Ontiveros presentan a su hija Dalzary: tiene los ojos verdes

Video Kenia Ontiveros “por fin” muestra la cara de su cuarta hija, ¿por qué no lo hizo antes?

Larry Hernández y su esposa, Kenia Ontiveros, celebraron que su hija Dalzary cumple tres meses de nacida este 2 de marzo con una serie de fotografías en las que por fin mostraron su rostro.

En las tiernas imágenes se aprecia que la hija menor del cantante tiene los ojos verdes.

"Hola soy Dalzary Hernández y ¡hoy cumplo tres meses!", se lee en el mensaje de la publicación.

Dalzary Hernández, la hija de Larry y Kenia. Imagen Larry Hernández/Instagram

¿A quién se parece la hija de Larry Hernández y Kenia Ontiveros?

Larry Hernández aprovechó para preguntarle a sus seguidores a quién se parece la bebé y la mayoría respondió que a Kenia, lo cual celebró el cantante.

"¿A quién se parece?", cuestionó el exponente de regional mexicano. "Es igualita a Kenia, perdón don Larry, perdió la batalla. Los genes de Kenia son fuertes", escribió una usuaria a la que cantante no dudó en responder: "Ya era hora" y agregó un emoji de enamoramiento.

"Está bien preciosa Larry. ¿Cuál es el secreto para hacer bebés tan chulos? Todas tus hijas están hermosas", preguntó otra usuaria. "El Molde, ja, ja, ja, o sea, Kenia Ontiveros", aseveró el cantante con humor.

El 2 de diciembre de 2023 Larry Hernández informó a través de las redes sociales que su cuarta hija había nacido.

En días recientes, la pareja estuvo rodeada de especulaciones sobre una supuesta separación, la cual desmintieron y han comprobado que siguen juntos con las diversas publicaciones que hacen en redes sociales.