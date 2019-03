Lágrimas, abrazos y revelaciones: así fue el preestreno del documental 'Karol G: la guerrera del género'

Fue una noche de emociones a flor de piel en el corazón de Coral Gables, en un teatro histórico, de letrero luminoso de los años dorados del cine de Hollywood, que avisaba a los transeúntes de que la nueva reina de la música urbana iba a tomar al asalto el auditorio cuyo nombre, Miracle, no podía ser más adecuado para la ocasión.

El título del documental ‘Karol G: la guerrera del género’ iluminaba la calle en la que en 1948 los residentes hacían fila para ver el estreno de ‘The Return of October’, una comedia clásica de Glenn Ford. Pero los tiempos han cambiado. Aquel ‘star system’ de estrellas inalcanzables, de megaproducciones clásicas que reforzaban los estereotipos de una sociedad dominada por lo masculino es una imagen desteñida, en blanco y negro, de otra época.

Ella es una estrella sin choferes, ni parafernalias, que hace lo que hace porque le gusta, que construye su propia imagen pública sin un manual prestablecido, que cambia porque cambia -como todos- sin tener que justificarse, y que se equivoca, que falla y se levanta. Que aprende y se emociona, y que se atreve a contarlo. Esto es lo que cuenta el documental que celebró su primera proyección pública la noche del viernes 9 de marzo. No fue casualidad que la fecha elegida coincidiera con El Día Internacional de la Mujer .

Cuando comenzó el rodaje de ‘Karol G: la guerrera del género’ , la cantante de Medellín aún no había ganado un Latin GRAMMY , tampoco había empezado su romance con Anuel AA . El documental es un testigo privilegiado de esos momentos. Cómo se alineó todo para llegar hasta esta premiere es un statement inspirador que recuerda que con pasión, esfuerzo y talento, se puede conseguir lo que parece imposible. Que el teatro se llamase Miracle, no dejó de ser una divertida ironía.

"Pañuelitos para llorar"

“Cuando veo esa parte me da mucha emoción, mucha nostalgia”, declaró.

Después de saludar a los invitados, la primera artista femenina de música urbana que figuró en la lista de los Billboard en las 10 Canciones Latinas Más Populares con temas como ‘Ahora me llama’, procedió a la presentación del documental.

La guerrera del género

La audiencia explotó en un espontaneo aplauso cuando en determinada parte del documental, al hablar de sus relaciones amorosas, Karol G se describió como “muy enamoradiza” y que no le importaba lo que pensaran de ella.

Karol G responde

La ganadora de dos Premio Lo Nuestro y un Latin GRAMMY confesó que uno de los sacrificios que más le ha costado es la separación de su familia, y recordó la época en que se fue a vivir a Bogotá con su papá, mientras su mamá se quedó en Medellín cuidando a sus otras hermanas, Verónica y Jéssica. “Fueron dos años. Allí me di cuenta de que tenía que funcionar (su carrera) porque se había convertido en un proyecto de una familia”.

Según ella, además de perseverancia, ella tuvo un “plus muy grande” para no claudicar a las presiones de un mundo de hombres. Reveló que, cuando alguien de la industria trataba de ‘ayudarle’ a avanzar en su carrera a cambio de “intercambiar favores” , “les mandaba a mi papá y le decía: papá, este es tu momento de gloria, dale”.

Sobre el documental la creadora de éxitos como ‘Ahora me llama’ comentó que le gustaría que sirviera como motivación a más mujeres que sueñan por alcanzar cualquier meta: “Uno tiene una vida y uno en la vida tiene que hacer lo que le gusta porque si no, no tiene sentido”.