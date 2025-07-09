Actriz de ‘Entre el amor y el deseo’ rompe el silencio tras lanzar insultos racistas a policía

Video #LadyRacista es ex de famoso actor y da la cara tras “reprobable” actitud de ella

Ximena Pichel, actriz de ‘Entre el amor y el deseo’ que se volvió viral como ‘Lady racista’ por lanzar insultos a un policía de tránsito de la Ciudad de México, finalmente se ha pronunciado al respecto.

La originaria de Argentina emitió un comunicado en medio de la polémica por el percance, en el que manifestó su arrepentimiento.

PUBLICIDAD

“Hoy quiero dirigirme a ustedes desde lo más profundo de mi ser. Soy plenamente consciente de la gravedad de mis palabras y sé que lo que dice estuvo mal”, se lee en el escrito, difundido por ‘Sale el sol’ y Reforma este 8 de julio.

“No hay justificación para expresiones que hieren, dividen y discriminan. Fue un error que asumo con responsabilidad”, aseguró.

‘Lady racista’ ofrece disculpa a policía

Ximena Pichel reconoció que sus “palabras ofendieron a un hombre que hacía su trabajo”, así como “a muchas personas que, cada día, enfrentan la discriminación y el desprecio”.

“A la persona que ofendí directamente, le pido perdón con honestidad. A quienes se sintieron heridos o decepcionados por mí, también les ofrezco mi disculpa más genuina”, indicó.

Ella aseveró que no quiere “que este momento defina todo” lo que es, calificándose como “una mujer que cometió un grave error”, pero al mismo tiempo alguien “dispuesta a aprender, cambiar y ser mejor”.

“Mi propósito es reflexionar profundamente sobre este acto, reparar el daño que he causado y contribuir, desde mi lugar, a construir un país más justo, respetuoso y digno para todas y todos”, sentenció.

La modelo afirmó que, con su mensaje, no busca “compasión ni excusas”, sino “transformar” el incidente “en un punto de partida para crecer y demostrar que los errores no nos definen si tenemos la voluntad de enmendarlos con acciones reales”.

Finalmente, ella agradeció a los que le hicieron ver “la gravedad” de lo sucedido: “Hoy inicio este camino con humildad, pero con la frente en alto y la dignidad de quien sabe que es responsable de sus palabras y sus actos”.

Ximena Pichel se pronunció sobre altercado en el que insultó a un agente de tránsito. Imagen Sale el sol/Instagram

Las consecuencias para Ximena Pichel

Tras la lamentable situación, Ximena Pichel enfrentará las consecuencias. En primer lugar, según Chilango y El Financiero, tendrá que pagar multas vehiculares.

PUBLICIDAD

El total asciende a unos 9 mil 051 pesos (unos 486 dólares) por, entre otras cosas, “agredir verbalmente” al uniformado.

Además, la víctima ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia y en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, ambas instituciones de la Ciudad de México.

El delito de discriminación se sanciona con una pena de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario, además de una sanción económica por entre 5,657 y 22,628 pesos (unos 304 dólares y 1,218 dólares).