Lady Gaga recupera a sus perros Gustav y Koji: la policía aún no arresta a sospechosos del tiroteo

El capitán Jonathan Tippett confirmó a la agencia de noticias The Associated Press que una mujer, que no fue identificada, entregó ambos perros este viernes 26 de febrero, poco después de las 6:00 de la tarde, hora del Pacífico, en la estación policial Community Olympic. Representantes de Lady Gaga acudieron al lugar y confirmaron que se trataba de Gustav y Koji.