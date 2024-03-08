Oscar Traven y otros actores de ‘La fea más bella’ que ya murieron



‘La fea más bella’ fue una de las telenovelas más exitosas de 2006. La historia estuvo protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil, quienes estuvieron cobijados por grandes actores como José José, Oscar Traven y Rosita Pelayo, entre otros, que ya no están con nosotros.

Actores de ‘La fea más bella’ que ya murieron

Oscar Traven dio vida a ‘Ricky Amstrong’. La muerte del actor de 75 años se confirmó el 7 de marzo de 2024. Hasta el momento, no se ha informado sobre su causa de muerte.

José José interpretó a ‘Erasmo Padilla’, el papá de la soñadora ‘Leticia Padilla’. El Príncipe de la Canción murió a los 71 años el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida, a causa de un cáncer de páncreas.

Rosita Pelayo se ganó el reconocimiento del público con su personaje de ‘Lola’, una de las integrantes el ‘Club de las feas’. La actriz falleció a los 64 años el 16 de diciembre de 2023 a causa de un cáncer colorrectal.

Raúl Padilla, mejor conocido como ‘Chóforo’, se convirtió en el ‘Licenciado Rosales’. El actor perdió la vida a los 73 años el 24 de mayo de 2013 a consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

Sergio DeFassio interpretaba a un barman en el melodrama. El actor murió a los 70 años, el 18 de abril de 2023, tras una cirugía donde le colocarían un marcapasos. La causa de muerte fue un infarto fulminante.

En 2018, el primer actor fue diagnosticado con cáncer, mientras que en 2019 se sometió a una delicada cirugía en la cabeza para extirparle un tumor canceroso en el cráneo.

Alfonso Iturralde interpretó a ‘Jacks Reinard’ en ‘La fea más bella’. El primer actor murió a los 76 años el 24 de julio de 2023. La causa de su muerte no se dio a conocer. Sin embargo, en 2019 reveló que había mantenido una dura batalla contra el cáncer de próstata, enfermedad que logró superar gracias a una cirugía y varios tratamientos.

Carlos Cámara fue ‘Fausto Domenzaín’ en el melodrama. El actor de origen dominicano murió a los 82 años, el 24 de febrero de 2016. Un infarto fulminante fue la causa de su muerte.

En diciembre de 2015, el actor pasó por un cuadro grave de neumonía que puso en riesgo su corazón, razón por la que le fue colocado un marcapasos.

Polo Ortín obtuvo el cariño del público por su personaje de ‘Teporocho’. El intérprete murió a los 88 años el 16 de agosto de 2016 a causa de un infarto.

Maru Dueñas realizó el rol de una enfermera en la telenovela de la productora Rosy Ocampo. La actriz de 50 años perdió la vida en un accidente automovilístico el 11 de noviembre de 2017.