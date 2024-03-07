Muere Oscar Traven, actor de 'La Fea Más Bella' y 'Dos Mujeres un Camino'

Oscar Traven murió a los 75 años, así lo dio a conocer la Asociación Nacional de Actores de México (ANDA) la noche de este 7 de marzo en redes sociales.

"La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Oscar Antúnez Baza 'Oscar Traven'. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos y familiares. Descanse en paz".

La causa de muerte no se ha dado a conocer hasta el momento.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Oscar Antúnez Baza @oscartraven “Oscar Traven”. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y familiares. Descanse en paz. pic.twitter.com/Vtcahbz2Ym — Asociación Nacional de Actores (@andactores) March 8, 2024

¿Quién era Oscar Traven?

Oscar Antúnez Baza nació en la Ciudad de México el 26 de abril de 1948. Con su trayectoria de más de 40 años dejó huella en cine, teatro y televisión.

Comenzó su carrera como actor a principios de la década de 1970, participando en obras de teatro y películas independientes. Su debut en televisión llegó en 1978 con la telenovela 'Rosalía'.

Participó en una gran cantidad de melodramas como 'Chispita', 'Alcanzar una estrella', 'Muchachitas', 'Dos mujeres, un camino', 'El premio mayor', 'Abrázame muy fuerte', 'Alborada', 'Salomé', 'Corazón salvaje', 'La Fea Más Bella', entre otras.

En la década de 1980 filmó varias películas como 'El Barrendero' y 'Pedro navaja'. También participó en importantes programas unitarios como 'Mujer Casos de la vida real', Como Dice El Dicho y La Rosa de Guadalupe.