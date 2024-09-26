Famosos

¿Qué fue de los niños de La Familia P. Luche? Ludoviquito, Bibi y Maradonio están irreconocibles

Han pasado 22 años del estreno de la famosa serie protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval. La Familia P. Luche no habría sido la misma sin la divertida participación de Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Miguel Pérez y Brayan Gibrán Mateo.

Ve todos los capítulos de La Familia P. Luche aquí en ViX.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Recuerdas a Maradonio de ‘La Familia P. Luche’? Se veía más pequeño debido a una enfermedad

La Familia P. Luche se transmitió por primera vez el 7 de agosto de 2002 y contó con las actuaciones de talentosas estrellas infantiles que interpretaron a 'Bibi', 'Ludoviquito' y Maradonio. ¿Qué fue de los pequeños actores que se robaron el corazón del público? Aquí te contamos.

Las pequeñas estrellas de La Familia P. Luche se ganaron el cariño del público.
Las pequeñas estrellas de La Familia P. Luche se ganaron el cariño del público.
Imagen TelevisaUnivision

Ludoviquito P. Luche Dávalos

PUBLICIDAD

José Miguel Pérez dio vida a Ludoviquito P. Luche Dávalos. Fue adoptado por los P. Luche, luego de que el segundo hijo verdadero de la pareja hipnotizara a Ludoviquito en el campamento de verano en que se conocieron. El miembro real de la familia nunca regresó.

José Miguel Pérez era Ludoviquito P. Luche.
José Miguel Pérez era Ludoviquito P. Luche.
Imagen Televisa

En octubre 2018 José Miguel participó en la comedia 'Los Cousins' que se transmitió por Galavisión, este show era protagonizado por dos primos latinos que luchaban por conseguir el sueño americano.

Tres meses después el actor recibió su diploma en la Maestría en Administración y Gestión de Proyectos.

José Miguel Pérez se reencontró con Eugenio Derbez en octubre de 2023.
José Miguel Pérez se reencontró con Eugenio Derbez en octubre de 2023.
Imagen José Miguel Pérez/Instagram

Más sobre Famosos

Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala
2 mins

Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala

Univision Famosos
Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"
2 mins

Muere integrante del grupo Limp Bizkit a los 48 años: "Estamos en shock"

Univision Famosos
Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse
2 mins

Muere querido actor de 'Bella Calamidades': Danna García reacciona tras enterarse

Univision Famosos
Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebra boda de ensueño en España
2 mins

Hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith celebra boda de ensueño en España

Univision Famosos
Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu
1 mins

Nodal habría "amenazado" a sus padres por supuestamente hospedar a Inti y la madre de Cazzu

Univision Famosos
Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”
2 mins

Mamá de Belinda habría pedido a Lupillo Rivera “el 50 por ciento de las regalías de su libro”

Univision Famosos
Adamari López habla del supuesto romance con Andrés Manuel López Obrador
0:59

Adamari López habla del supuesto romance con Andrés Manuel López Obrador

Univision Famosos
Selena Gómez hace inesperada confesión tras boda: “Me casé y creí que iba a morir al día siguiente”
1 mins

Selena Gómez hace inesperada confesión tras boda: “Me casé y creí que iba a morir al día siguiente”

Univision Famosos
Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja
0:57

Detienen a exreina de belleza mexicana por el presunto homicidio de su pareja

Univision Famosos
Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, se compromete con novia 12 años menor: ella sí querría hijos
2 mins

Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, se compromete con novia 12 años menor: ella sí querría hijos

Univision Famosos


José Miguel Pérez dejó atrás su carrera actoral para emprender su camino en la política. En enero de 2025 quien diera vida a Ludoviquito P. Luche se convertirá en regidor del municipio de Metepec, en el Estado de México.

Bibiana P. Luche Dávalos

Regina Blandón encarnó a Bibiana P. Luche Dávalos, la única hija verdadera de los P. Luche. Además de que nunca usó ropa de peluche, como el resto de los personajes, era conocida porque cada que decía algo le respondían: "Bibi, ¿por qué no eres una niña normal?".

Bibi, hija de Ludovico y Federica P. Luche, no era una "niña normal".
Bibi, hija de Ludovico y Federica P. Luche, no era una "niña normal".
Imagen Televisa


Regina tenía 12 años cuando comenzó a interpretar a este simpático personaje y actualmente tiene 34.

Quien dio vida a Bibi ha continuado su carrera como actriz y la hemos visto en telenovelas y series como El Hotel de los Secretos, que puedes ver aquí en ViX, Renta Congelada y recientemente en 'Accidente'.

Regina Blandón ha seguido su carrera artística. En la foto, posa con su más reciente pareja, el actor Martín Altomaro.
Regina Blandón ha seguido su carrera artística. En la foto, posa con su más reciente pareja, el actor Martín Altomaro.
Imagen Regina Blandón ha seguido su carrera artística. En la foto, posa con su más reciente pareja, el actor Martín Altomaro.

De su vida personal no se sabe mucho, pero, al menos hasta julio de 2023, mantenía una relación amorosa con el actor Martín Altomaro. No se ha dejado ver con él en redes sociales recientemente, pero tampoco ha anunciado una ruptura.

PUBLICIDAD

Maradonio

En la última temporada de La Familia P. Luche, el público conoció a Maradonio, hijo de Excelsa y Ludovico.

Maradonio es hijo de Ludovico P. Luche y Excelsa.
Maradonio es hijo de Ludovico P. Luche y Excelsa.
Imagen Televisa

El personaje interpretado por Eugenio Derbez hizo una donación a un banco de esperma y su asistente doméstica lo adquirió para embarazarse por inseminación artificial, sin saber que era de su patrón. Este personaje es producto de ese procedimiento.

Brayan Gibrán Mateo ha estado desaparecido de la televisión y las redes sociales desde 2018.
Brayan Gibrán Mateo ha estado desaparecido de la televisión y las redes sociales desde 2018.
Imagen Brayan Gibrán Mateo/Twitter


Maradonio apareció en la tercera temporada de la serie, transmitida en 2012. No queda muy claro cuál es la edad del actor, pues hay distintos datos.

Según Infobae, en 2018 tenía 11 años, es decir, actualmente tendría 17.

En 2023, Bárbara Torres generó dudas sobre la verdadera edad de Brayan Gibrán Mateo, pues afirmó que él era mayor de lo que aparentaba porque tenía un "problema con la hormona de crecimiento": "Era más grande, pero era chiquitito", dijo en La Casa de los Famosos México, según informacion de Las Estrellas.

El joven actor desapareció de la vida pública y sus últimas publicaciones en redes sociales datan del 2016.

Relacionados:
FamososLa Familia P. Luche

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD