¿Qué fue de los niños de La Familia P. Luche? Ludoviquito, Bibi y Maradonio están irreconocibles

Video ¿Recuerdas a Maradonio de ‘La Familia P. Luche’? Se veía más pequeño debido a una enfermedad

La Familia P. Luche se transmitió por primera vez el 7 de agosto de 2002 y contó con las actuaciones de talentosas estrellas infantiles que interpretaron a 'Bibi', 'Ludoviquito' y Maradonio. ¿Qué fue de los pequeños actores que se robaron el corazón del público? Aquí te contamos.

Las pequeñas estrellas de La Familia P. Luche se ganaron el cariño del público. Imagen TelevisaUnivision

Ludoviquito P. Luche Dávalos

José Miguel Pérez dio vida a Ludoviquito P. Luche Dávalos. Fue adoptado por los P. Luche, luego de que el segundo hijo verdadero de la pareja hipnotizara a Ludoviquito en el campamento de verano en que se conocieron. El miembro real de la familia nunca regresó.

José Miguel Pérez era Ludoviquito P. Luche. Imagen Televisa

En octubre 2018 José Miguel participó en la comedia 'Los Cousins' que se transmitió por Galavisión, este show era protagonizado por dos primos latinos que luchaban por conseguir el sueño americano.

Tres meses después el actor recibió su diploma en la Maestría en Administración y Gestión de Proyectos.

José Miguel Pérez se reencontró con Eugenio Derbez en octubre de 2023. Imagen José Miguel Pérez/Instagram



José Miguel Pérez dejó atrás su carrera actoral para emprender su camino en la política. En enero de 2025 quien diera vida a Ludoviquito P. Luche se convertirá en regidor del municipio de Metepec, en el Estado de México.

Bibiana P. Luche Dávalos

Regina Blandón encarnó a Bibiana P. Luche Dávalos, la única hija verdadera de los P. Luche. Además de que nunca usó ropa de peluche, como el resto de los personajes, era conocida porque cada que decía algo le respondían: "Bibi, ¿por qué no eres una niña normal?".

Bibi, hija de Ludovico y Federica P. Luche, no era una "niña normal". Imagen Televisa



Regina tenía 12 años cuando comenzó a interpretar a este simpático personaje y actualmente tiene 34.

Quien dio vida a Bibi ha continuado su carrera como actriz y la hemos visto en telenovelas y series como El Hotel de los Secretos, que puedes ver aquí en ViX, Renta Congelada y recientemente en 'Accidente'.

Regina Blandón ha seguido su carrera artística. En la foto, posa con su más reciente pareja, el actor Martín Altomaro. Imagen Regina Blandón ha seguido su carrera artística. En la foto, posa con su más reciente pareja, el actor Martín Altomaro.

De su vida personal no se sabe mucho, pero, al menos hasta julio de 2023, mantenía una relación amorosa con el actor Martín Altomaro. No se ha dejado ver con él en redes sociales recientemente, pero tampoco ha anunciado una ruptura.

Maradonio

En la última temporada de La Familia P. Luche, el público conoció a Maradonio, hijo de Excelsa y Ludovico.

Maradonio es hijo de Ludovico P. Luche y Excelsa. Imagen Televisa

El personaje interpretado por Eugenio Derbez hizo una donación a un banco de esperma y su asistente doméstica lo adquirió para embarazarse por inseminación artificial, sin saber que era de su patrón. Este personaje es producto de ese procedimiento.

Brayan Gibrán Mateo ha estado desaparecido de la televisión y las redes sociales desde 2018. Imagen Brayan Gibrán Mateo/Twitter



Maradonio apareció en la tercera temporada de la serie, transmitida en 2012. No queda muy claro cuál es la edad del actor, pues hay distintos datos.

Según Infobae, en 2018 tenía 11 años, es decir, actualmente tendría 17.

En 2023, Bárbara Torres generó dudas sobre la verdadera edad de Brayan Gibrán Mateo, pues afirmó que él era mayor de lo que aparentaba porque tenía un "problema con la hormona de crecimiento": "Era más grande, pero era chiquitito", dijo en La Casa de los Famosos México, según informacion de Las Estrellas.