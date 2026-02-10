Kim Kardashian

Revelan lo que Lewis Hamilton le habría dicho a Kim Kardashian en el Super Bowl: supuestamente hubo coqueteo

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados por la cámara mientras platicaban en el Super Bowl. Expertas en lectura de labios y lenguaje corporal descifraron lo que se habrían dicho.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
add
Síguenos en Google
Video Kim Kardashian llora por devastador diagnóstico tras escáner cerebral ¿provocado por Kanye West?

Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados en el Super Bowl 2026 mientras platicaban en un palco del Levi’s Stadium en Santa Clara, California. De acuerdo con un especialista en lectura de labios, la presunta pareja estaba hablando sobre la madre del piloto de la Fórmula 1.

¿Qué le dijo Lewis Hamilton a Kim Kardashian?

PUBLICIDAD

Daily Mail consultó a Nicola Hickling, fundadora de LipReader, quien habría descifrado la charla entre ellos.

"No, no llevo a cualquier chica con mi mamá, quiero decir, te conocerás algún día, ella está muy emocionada de verte", le habría dicho Lewis a Kim, según la experta y agregó que la empresaria "pareció moverse incómodamente en su asiento y se cubrió la cara antes de responder con un simple 'ok'".

Más sobre Kim Kardashian

Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en el Super Bowl 2026: crecen los rumores de romance
1 mins

Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en el Super Bowl 2026: crecen los rumores de romance

Univision Famosos
¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos?: crecen rumores de romance tras ser captados en París
1 mins

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos?: crecen rumores de romance tras ser captados en París

Univision Famosos
Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala
2 mins

Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala

Univision Famosos
Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo
1 mins

Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo

Univision Famosos
JLo, la ex de Ben Affleck, las Kardashian: así forraron sus enormes mansiones para la Navidad
4 mins

JLo, la ex de Ben Affleck, las Kardashian: así forraron sus enormes mansiones para la Navidad

Univision Famosos
Las fotos del collar de Lady Di que Kim Kardashian se adueñó por casi 200 mil dólares
15 fotos

Las fotos del collar de Lady Di que Kim Kardashian se adueñó por casi 200 mil dólares

Univision Famosos
Kanye West y su nueva 'esposa' se habrían ido de luna de miel
2 mins

Kanye West y su nueva 'esposa' se habrían ido de luna de miel

Univision Famosos
Kanye West dice haber "atrapado" a Kim Kardashian con Chris Paul
2 mins

Kanye West dice haber "atrapado" a Kim Kardashian con Chris Paul

Univision Famosos
Kanye West habría mostrado fotografías “explícitas” de Kim Kardashian a sus empleados
2 mins

Kanye West habría mostrado fotografías “explícitas” de Kim Kardashian a sus empleados

Univision Famosos
Los mejores looks de la gala LACMA Art+ Film 2022: Salma Hayek, Kim Kardashian y más
15 fotos

Los mejores looks de la gala LACMA Art+ Film 2022: Salma Hayek, Kim Kardashian y más

Univision Famosos

Kim Kardashian habría usado tácticas de coqueteo

Daily Mail también consultó a Judi James, especialista en lenguaje corporal y, según reveló, Kim utilizó una técnica de coqueteo "caliente y fría" que dejó a Lewis "ronroneando".

"En primer lugar, está la pose que registra una atención indivisa entre ellos, lo que es una forma de caricia no verbal cuando estás en una cita", explicó James.

"Kim se inclina hacia atrás para observar a Lewis mientras habla y esa 'caricia' halagadora produce en él un 'ronroneo' que se hace visible en la forma en que sus rasgos faciales se suavizan y habla con una sonrisa de placer", añadió.

La especialista señaló que "Kim intensifica el coqueteo cuando la punta de la lengua asoma a la comisura de la boca. Esto suele interpretarse como un gesto de deseo o interés juguetón".

Sin embargo, la empresaria sabría muy bien lo que hacía, pues después "cambia a una técnica muy inteligente" de "distracción, mirando repentinamente hacia otro lado después de bañar a Lewis en su mirada interesada", señala Judi James.

La especialista explica que Kardashian también toca su pelo, movimiento que es usado "para captar la atención de alguien".

Esta aparición pública se da en medio de rumores de romance, pues el 2 de febrero fueron vistos en París.

Relacionados:
Kim KardashianLewis Hamilton Super Bowl 2026Parejas de famososCelebridadesFamososPLN 26

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX