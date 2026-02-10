Kim Kardashian Revelan lo que Lewis Hamilton le habría dicho a Kim Kardashian en el Super Bowl: supuestamente hubo coqueteo Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados por la cámara mientras platicaban en el Super Bowl. Expertas en lectura de labios y lenguaje corporal descifraron lo que se habrían dicho.



Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados en el Super Bowl 2026 mientras platicaban en un palco del Levi’s Stadium en Santa Clara, California. De acuerdo con un especialista en lectura de labios, la presunta pareja estaba hablando sobre la madre del piloto de la Fórmula 1.

¿Qué le dijo Lewis Hamilton a Kim Kardashian?

Daily Mail consultó a Nicola Hickling, fundadora de LipReader, quien habría descifrado la charla entre ellos.

"No, no llevo a cualquier chica con mi mamá, quiero decir, te conocerás algún día, ella está muy emocionada de verte", le habría dicho Lewis a Kim, según la experta y agregó que la empresaria "pareció moverse incómodamente en su asiento y se cubrió la cara antes de responder con un simple 'ok'".

Kim Kardashian habría usado tácticas de coqueteo

Daily Mail también consultó a Judi James, especialista en lenguaje corporal y, según reveló, Kim utilizó una técnica de coqueteo "caliente y fría" que dejó a Lewis "ronroneando".

"En primer lugar, está la pose que registra una atención indivisa entre ellos, lo que es una forma de caricia no verbal cuando estás en una cita", explicó James.

"Kim se inclina hacia atrás para observar a Lewis mientras habla y esa 'caricia' halagadora produce en él un 'ronroneo' que se hace visible en la forma en que sus rasgos faciales se suavizan y habla con una sonrisa de placer", añadió.

La especialista señaló que "Kim intensifica el coqueteo cuando la punta de la lengua asoma a la comisura de la boca. Esto suele interpretarse como un gesto de deseo o interés juguetón".

Sin embargo, la empresaria sabría muy bien lo que hacía, pues después "cambia a una técnica muy inteligente" de "distracción, mirando repentinamente hacia otro lado después de bañar a Lewis en su mirada interesada", señala Judi James.

La especialista explica que Kardashian también toca su pelo, movimiento que es usado "para captar la atención de alguien".