¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos?: crecen rumores de romance tras ser captados en París

La empresaria y el piloto de la Fórmula 1 fueron captados juntos en lo que sería una “cita romántica” en París. Según testimonios de su entorno cercano, Kim Kardashian y Lewis Hamilton tendrían una “relación casual”.

Por:Elizabeth González
Kim Kardashian y Lewis Hamilton estarían saliendo. Los rumores sobre un supuesto romance entre ellos crecieron luego de que fueron captados juntos en lo que sería una “cita romántica” en París y horas antes en el hotel Estelle Manor, en los Costwolds, en Reino Unido.

Según reportes de TMZ, la empresaria y el piloto de la Fórmula 1 aterrizaron en París el lunes 2 de febrero. Un video publicado por el mismo medio los muestra llegando juntos en una camioneta SUV a un hotel parisino.

Una fuente citada por PEOPLE calificó este encuentro como “una cita romántica” y añadió que ambos viajaron desde el Reino Unido en un vuelo privado hasta París.

En ese sentido, otra fuente cercana a la pareja declaró a Us Weekly que estos encuentros serían “casuales”, haciendo referencia que entre ellos no existiría un compromiso formal.

Según este mismo testimonio, Kim Kardashian decidió “volver a salir” tras un periodo centrada en su vida personal y familiar.

“Ella ha sentido que está lista para ponerse de nuevo en el ruedo”, explicó el informante al medio. “Todos a su alrededor quieren que sea feliz después de todo lo que ha pasado”, insistió la fuente.

Los rumores sobre una supuesta relación entre Kim Kardashian y Lewis Hamilton comenzaron en la fiesta de Año Nuevo que Kate Hudson organizó en Aspen, Colorado. Aquella ocasión, ambos se dejaron ver muy cercanos.

Kim KardashianLewis Hamilton RomancesFamosos

