Kim Kardashian

Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en el Super Bowl 2026: crecen los rumores de romance

En medio de rumores de que estarían saliendo, Kim Kardashian y Lewis Hamilton fueron captados juntos en un palco del Levi’s Stadium, disfrutando del Super Bowl 2026.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Shakira y Lewis Hamilton tuvieron una cita en un discreto lugar? Las fotos que los delatarían

Kim Kardashian y Lewis Hamilton continúan alimentando los rumores de que mantienen una relación, pues la cámara los captó juntos disfrutando del Super Bowl 2026 en Santa Clara, California.

En las imágenes que fueron vistas por millones de televidentes se aprecia al piloto de la Fórmula 1 y a la empresaria vestidos de negro mientras, aparentemente, platican de manera amena.

PUBLICIDAD

Kim y Lewis fueron vistos juntos durante el fin de semana en eventos que tienen que ver con el Super Bowl, como las fiestas organizadas el sábado 7.

Aunque no han sido captados dándose demostraciones de afecto, la cercanía que han demostrado en las últimas semanas ha dado pauta para las especulaciones.

Más sobre Kim Kardashian

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos?: crecen rumores de romance tras ser captados en París
1 mins

¿Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos?: crecen rumores de romance tras ser captados en París

Univision Famosos
Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala
2 mins

Kim Kardashian sorprende con look: luce irreconocible con máscara en la cabeza en plena gala

Univision Famosos
Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo
1 mins

Kim Kardashian estaría considerando pedir la custodia total de sus hijos: Ye habría violado acuerdo

Univision Famosos
JLo, la ex de Ben Affleck, las Kardashian: así forraron sus enormes mansiones para la Navidad
4 mins

JLo, la ex de Ben Affleck, las Kardashian: así forraron sus enormes mansiones para la Navidad

Univision Famosos
Las fotos del collar de Lady Di que Kim Kardashian se adueñó por casi 200 mil dólares
15 fotos

Las fotos del collar de Lady Di que Kim Kardashian se adueñó por casi 200 mil dólares

Univision Famosos
Kanye West y su nueva 'esposa' se habrían ido de luna de miel
2 mins

Kanye West y su nueva 'esposa' se habrían ido de luna de miel

Univision Famosos
Kanye West dice haber "atrapado" a Kim Kardashian con Chris Paul
2 mins

Kanye West dice haber "atrapado" a Kim Kardashian con Chris Paul

Univision Famosos
Kanye West habría mostrado fotografías “explícitas” de Kim Kardashian a sus empleados
2 mins

Kanye West habría mostrado fotografías “explícitas” de Kim Kardashian a sus empleados

Univision Famosos
Los mejores looks de la gala LACMA Art+ Film 2022: Salma Hayek, Kim Kardashian y más
15 fotos

Los mejores looks de la gala LACMA Art+ Film 2022: Salma Hayek, Kim Kardashian y más

Univision Famosos
Con looks de miles, Kim Kardashian y su clan se formaron para comprar hamburguesas (fotos)
19 fotos

Con looks de miles, Kim Kardashian y su clan se formaron para comprar hamburguesas (fotos)

Univision Famosos

Los rumores de romance

La atención mediática no surgió de la nada. Desde inicios de febrero, diferentes medios, como The Sun, reportaron encuentros privados en Europa, destacando una presunta escapada romántica en el exclusivo hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, Reino Unido, donde habrían compartido masajes en pareja y cenas privadas.

También fueron vistos llegando al mismo hotel en París y coincidiendo en la fiesta de Año Nuevo organizada por Kate Hudson en Aspen, situaciones que incrementaron aún más la sospecha de un vínculo sentimental.

Una historia que viene desde hace años

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde 2014 y han coincidido en numerosos eventos sociales, de moda y del mundo del deporte.

Hamilton incluso ha mantenido cercanía con la familia Kardashian-Jenner, siendo visto con Kendall y Kris Jenner en distintas ocasiones, especialmente durante carreras de Fórmula 1.

Con el tiempo, sus encuentros se han vuelto más frecuentes, y aunque ninguno ha hecho declaraciones públicas confirmando un noviazgo, sus apariciones ha dado fuerza a las especulaciones.

En 2023, Lewis Hamilton fue relacionado con Shakira, pues se especuló que estuvieron saliendo.

Relacionados:
Kim KardashianLewis Hamilton Parejas de famososSuper Bowl 2026PLN 26Celebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mochaorejas
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
Tráiler: Bodas S.A.
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX