Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en el Super Bowl 2026: crecen los rumores de romance



Kim Kardashian y Lewis Hamilton continúan alimentando los rumores de que mantienen una relación, pues la cámara los captó juntos disfrutando del Super Bowl 2026 en Santa Clara, California.

En las imágenes que fueron vistas por millones de televidentes se aprecia al piloto de la Fórmula 1 y a la empresaria vestidos de negro mientras, aparentemente, platican de manera amena.

Kim y Lewis fueron vistos juntos durante el fin de semana en eventos que tienen que ver con el Super Bowl, como las fiestas organizadas el sábado 7.

Aunque no han sido captados dándose demostraciones de afecto, la cercanía que han demostrado en las últimas semanas ha dado pauta para las especulaciones.

Los rumores de romance

La atención mediática no surgió de la nada. Desde inicios de febrero, diferentes medios, como The Sun, reportaron encuentros privados en Europa, destacando una presunta escapada romántica en el exclusivo hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, Reino Unido, donde habrían compartido masajes en pareja y cenas privadas.

También fueron vistos llegando al mismo hotel en París y coincidiendo en la fiesta de Año Nuevo organizada por Kate Hudson en Aspen, situaciones que incrementaron aún más la sospecha de un vínculo sentimental.

Una historia que viene desde hace años

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde 2014 y han coincidido en numerosos eventos sociales, de moda y del mundo del deporte.

Hamilton incluso ha mantenido cercanía con la familia Kardashian-Jenner, siendo visto con Kendall y Kris Jenner en distintas ocasiones, especialmente durante carreras de Fórmula 1.

Con el tiempo, sus encuentros se han vuelto más frecuentes, y aunque ninguno ha hecho declaraciones públicas confirmando un noviazgo, sus apariciones ha dado fuerza a las especulaciones.