Khloé Kardashian se convirtió en Barbie, pero sus fans criticaron un detalle de su cuerpo

La figura de Khloé Kardashian ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años. Y, en su más reciente celebración de cumpleaños, no podía ser diferente.

El antes y después de Khloé Kardashian

La menor de las Kardashian lleva tantos años frente al ojo público que para nadie ha pasado desapercibido su radical cambio de look.

En múltiples entrevistas, Khloé ha asegurado que solo se ha hecho una operación estética, para afinar su nariz, sin embargo, muchos de sus seguidores teorizan con que serían muchas más.

Incluso, en redes sociales es común encontrar comentarios sobre que se hizo uno (o varios) trasplantes de cara. Mismos que ella ha negado.



En los últimos meses, el cambio físico más notorio de la estrella de reality show tiene que ver con su figura: ha bajado drásticamente de peso y hasta presume un abdomen muy marcado en sus redes sociales.

El pasado 23 de julio, la modelo comentó en entrevista con ‘First We Feast’:

“He estado trabajando en moldear mi cuerpo. Me gustan los músculos, no solo estar delgada… me siento muy empoderada después de terminar mis rutinas y saber que estoy trabajando en partes de mi cuerpo”.

Khloé Kardashian celebró su cumpleaños 38 vestida como Barbie

Con esta nueva figura, la cofundadora de Good American llegó a un nuevo año de su vida. En su cuenta de TikTok, presumió el look que eligió para su celebración: un vestido rosa y muy ceñido, de latex, con un collar brillante en forma de corazón, así como un sencillo peinado de lado.



Por su parte, su hermana Kim Kardashian publicó en sus historias de Instagram un par de clips de la fiesta de cumpleaños, en los que se le pueden ver recibiendo un abrazo de su matriarca.

Al final de este, Kris Jenner la llamó “Barbie” en referencia al color de su vestido y melena.

En la sección de comentarios, la cumpleañera fue elogiada por algunos de sus fans, quienes señalaron lo bien que lucía en la ocasión, con mensajes como:

“De todas las hermanas, ella es mi número 1”, “Este es el mundo de Khloé, nosotros solo vivimos en él”, “Barbie, ¿eres tú?”, “una reina de verdad” o “necesitas hacer un ‘cameo’ en la película de Barbie”.

No obstante, también hubo internautas que resaltaron su notable pérdida de peso:

“Wow, Khloé solía verse muy diferente, lol (risas)”, “lo importante es que te mantengas sana”, “necesita descansar del ejercicio”.