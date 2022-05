Khloé Kardashian reveló que solo tiene una cirugía plástica: la ofenden los rumores de otras

Si hay un tema por el que las redes sociales suelen examinar con detalle a Khloé Kardashian es su aspecto físico.

Aunque la socialité ha sabido defenderse muy bien frente a los ‘haters’ en redes sociales, ahora habló con franqueza sobre cómo le han afectado los comentarios negativos en su vida. Además, comentó cuál es la única cirugía estética a la que se ha sometido.





El antes y después de Khloé Kardashian

El clan Kardashian lleva tantos años frente al ojo público que no es difícil notar cómo se han transformado. Cuando su reality show salió al aire, Khloé tenía tan solo 23 años y ahora, 37.

Los cambios más evidentes son en su rostro y abdomen, mismos que han dado pie a todo tipo de especulaciones sobre los tratamientos estéticos a los que se habría sometido para lograr su aspecto actual.

En redes sociales incluso circula una teoría de que se realizó 12 trasplantes de rostro. Sobre este tema, la famosa acaba de referirse.

Khloé Kardashian se ha defendido de las críticas por su físico

Es en sus plataformas digitales donde la celebridad suele sacar su lado más feroz para hacerle frente a los comentarios negativos.

Tan solo el pasado abril, por ejemplo, respondió a una usuaria que aseguraba que se le notaban los implantes de trasero con un “tontita, es el diseño de la costura de los leggins (que portaba)”.

Meses atrás, en junio del 2021, le recordó a un usuario de Twitter que podía bloquearla o mutearla si no le interesaba ver su contenido. Esto, después de que el internauta señalara que “tiene tantas cirugías plásticas que parece un alien”.





Khloé Kardashian reveló si le afectan los rumores de que se hizo trasplantes de rostro

Este 24 de mayo, la fundadora de Good American se unió al podcast ‘Not Skinny But Not Fat’ para hablar sobre su vida romántica, su salud mental y los comentarios que recibe sobre su físico.

En específico, la conductora Amanda Hirsch la cuestionó sobre los rumores alrededor de su transformación.

“Solía molestarme cuando la gente decía que me había hecho 12 trasplantes de rostro (...) No me molestaba, me ofendía”, aseguró Khloé Kardashian.



Añadió que no entendía de dónde o por qué salió el rumor, aunque especuló que se debía a las constantes comparaciones con su aspecto en el pasado, así como con el de sus hermanas.

También aprovechó la oportunidad para aclarar que solamente se ha hecho una cirugía estética en la nariz y que no le molesta admitirlo. Incluso, resaltó que “ama” los resultados que obtuvo con el procedimiento.