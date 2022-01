"Sus manos se parecen a las de Voldemort": critican a Khloé Kardashian en sus últimas fotos

Desde que saltaron a la fama hace más de 10 años, el clan de las Kardashians-Jenner ha sido protagonista de diversas polémicas y una por la cual son atacadas con frecuencia, es por las modificaciones de su apariencia física.

Aunque todas las famosas de dicha familia ha cambiado, quien tiene uno de los aspectos más drásticos es Khloé, pues aunque admitió que se había realizado una rinoplastia, muchos comentan en internet que no solo fue eso, ya que su cara parece una completamente diferente.

Sus fotografías muestran un error significativo

Sin importarle mucho los comentarios negativos, Khloé ha continuado con su vida y con frecunecia presume su tornada figura con diversas fotografías posteadas en Instagram; sin embargo las que mostró el pasado 27 de enero llamaron aún más la atención.

Primero fue debido al mensaje que acompañó en la sesión de fotográfica porque se cree que éste lo mandó de manera indirecta a su ex Tristan Thompson. "La traición rara vez viene de tus enemigos".

La empresaria recibió más de tres millones y medio de 'likes' y mensajes enfatizando lo bien que se veía, pero algunas de estas imágenes lucían diferentes.

Sus seguidores notaron que sus manos extremandamente largas y delgadas lucían de un tono claramente distinto al de su cara, el cual era grisaseo.

La compararon con persoanes de ficción

Pronto comenzó a ser tema de conversación en redes sociales y los internautas externaron sus opiniones en Instagram y Twitter.





"La diferencia de color entre su cara y sus manos... estoy llorando", "Sus manos se parecen a las de Voldemort... No me pidan que me explaye", "Que alguien le tome el pulso", "No hay manera de que esto sea real, de hecho me niego a aceptarlo" o "e parece a la entidad de 'El Laberinto del Fauno", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Incluso se abrió un debate sobre si Khloé Kardashian modificó el color de manera intensional para atraer la atención o si simplemente intentó mejorar las fotografías en Photoshop y olvido añadirle color a sus extremidades.

Otro detalle que notaron es que la multimillonaria también trató de esconder mucho su ojo derecho al momento de posar y en una de ellas al hacerle zoom, se puede ver una ligera modificación en dicha zona.





Y para colmo, me pregunto qué le habrá pasado en el ojo... A ver, no voy a mentir, yo también edito algunas de mis fotos para mejorarlas pero esta probablemente sea un error de photoshop", fue el comentario que escribió un usuario en Twitter".