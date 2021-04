Kate Winslet denuncia que la homofobia de Hollywood hace que actores gays no salgan del clóset

Muchos no lo saben, pero Hollywood no es tan liberal como parece. En el año 2021, la presión homofóbica para que los actores LBGTQ+ escondan su sexualidad sigue viva en la meca del cine y la actriz británica Kate Winslet está harta de esta situación.

Winslet dijo al tabloide The Sunday Times que este estigma estaría haciendo que muchos actores – mayormente hombres - no salgan del clóset por temor a perder oportunidades laborales.

La ganadora de un Oscar por 'The Reader' respaldó sus declaraciones asegurando que en la industria del cine hay agentes que aconsejan a sus clientes a no hablar sobre su sexualidad porque esta información podría ser negativa para sus carreras.

Mucha gente cree que Hollywood es más liberal de que es porque hay muchos artistas que han hablado abiertamente sobre su sexualidad. Otros, sin embargo, prefieren llevar una vida privada o tienen sus razones para no hablar públicamente sobre su sexualidad y esa es una decisión personal, dijo la actriz.

“En algunos casos, ciertos actores están optando por no salir del clóset por razones personales y eso a nadie le incumbe. Quizás por privacidad. Quizás por vergüenza y condicionamiento”, puntualizó.



“Se me vienen a la mente al menos cuatro actores que están escondiendo su sexualidad completamente”, dijo. “Es doloroso porque ellos tienen miedo de que los identifiquen. Y por eso ellos dicen, no quiero que me identifiquen’”.