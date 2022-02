Tras padecer covid, Kate no pretende "cambiar" la postura antivacuna de su padre Eric del Castillo

"Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a la demás gente […] Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar porque no puedo, y créeme que lo he intentado. Ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien, ellos no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho", declaró Kate del Castillo.