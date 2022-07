Eric del Castillo no quiere hablar de su muerte con sus hijas Kate y Verónica por esta razón

Eric del Castillo asegura que no podría vivir sin trabajar, sin embargo, el retiro sí ha estado en sus planes. "Sí lo he pensado, retirarme para dedicarme más a mi familia, ir a visitar a Kate, estar con ella, viajar un poquito, en fin, pero pues también necesito trabajar, si no trabajo me muero. Me aburro", dijo Erick del Castillo frente a las cámaras de Eden Dorantes este mes de julio.