Karol G tenía 2 poderosas razones para no hacer público que se contagió con covid-19

Cuando la cantautora colombiana Karol G recibió el resultado positivo de su prueba de covid-19, tomó las medidas para cuidar su salud, pero decidió mantenerlo en privado para no preocupar a sus papás, Guillermo y Marta, que precisamente por la pandemia, no están junto a ella en Miami, Florida. Sin embargo, alguien se enteró y publicó la información, generando la tensión que la artista buscaba evitar.

"Mis papás entraron en un caos horrible , porque ellos no sabían. Se pusieron muy nerviosos", declaró este lunes la cantante de 29 años.

Recordó que en su agenda estaba pautado el estreno de su tema 'Ay Dios mío', lo que pudo hacer el pasado jueves, sin que se supiera que tenía coronavirus. Y es que cuando decidió callar, uno de sus temores era que "la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción, o que se armara un escándalo por eso".

Karol G agradeció la preocupación de tanta gente por su salud, pero dejó claro que no la pasó tan mal como ha sabido de otros casos . "Sí es fuerte y sí sentimos miedo", recalcó.

En cuanto a quién reveló su situación de salud, la intérprete de 'Tusa' no tiene una idea clara. "Lastimosamente no sé cómo se filtró la noticia; no sé si fue la persona que nos hizo la prueba".