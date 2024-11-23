Karol G

¿Karol G y Feid se casaron en secreto? La fotografía que levanta sospechas

Feid fue captado con una camiseta que tiene estampada una fotografía al lado de Karol G en la que están brindando y parecería que están vestidos de novios.

Por:
Ashbya Meré.
Video Karol G y Feid se van de fiesta tras ganar en los Latin GRAMMY: hubo beso y más

Una fotografía de Karol G y Feid desató rumores de que los colombianos se habrían casado en secreto.

En la imagen que fue difundida por la cuenta de Instagram 'Reggaetón Music Perú', país donde el 22 de noviembre se presentó Ferxxo, se aprecia que el cantante trae puesta una camiseta que tiene estampada una foto de él y 'La Bichota' aparentemente brindando y, por sus vestimentas, se podría especular que sería su boda.

Además, debajo de la fotografía dice la frase "… Aniversario bebé. P.D. P.U.T.A. (Para Un Tierno Amor)".

La cuenta de Instagram tampoco especifíca cuándo ni en dónde fue tomada la imagen.

¿Karol G y Feid se casaron en secreto?
¿Karol G y Feid se casaron en secreto?
Imagen Reggaetón Music Perú/Instagram

Aunque no hay información que compruebe que se casaron, en marzo Karol G habría ventilado que estaba "comprometida" cuando leyó el mensaje de una fanática en un concierto que ofreció en Guatemala.

"Dice: 'Karol, mi esposo me quiere dejar por ti'. Pero es que yo ya estoy comprometida", dijo en el escenario.

Aunque los famosos colombianos nunca han hablado de manera pública sobre su relación, la cual habría comenzado en 2023, se les ha visto juntos y cariñosos de manera pública.

El evento más reciente al que los dos asistieron fue la entrega de los Latin GRAMMY, donde entre el público se besaron y en el backstage caminaron de la mano en todo momento.

Karol G y Feid en Latin GRAMMY 2024.
Karol G y Feid en Latin GRAMMY 2024.
Imagen Iñigo Arza/TikTok, Getty Images
