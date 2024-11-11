Karol G responde tras fuertes críticas a la letra de su canción ‘+57’: "Es gravísimo"

Karol G acaba de pronunciarse acerca de la controversia que está generando su canción ‘+57’, la cual lanzó el pasado 7 de noviembre.

El sencillo es una colaboración con Feid, Maluma, DFZM J Balvin, Blessd, Ryan Castro y Ovy On The Drums, artistas destacados del reguetón colombiano.

Luego de su estreno, el periodista Martín Toro, de la revista Rolling Stone en Español, escribió un artículo en el que criticó la letra del ‘hit’, que en una parte dice:

“Una mamacita desde los ‘fourteen’. Entra a la disco y se le siente el ki. Mami, estos ‘shots’ yo me los doy por ti”.

Ante esas palabras, el comunicador señaló en su nota, publicada el viernes 8, que la copla “hace apología a la sexualización de menores” de edad.

“Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones”, apuntó.

“Sin importar de qué género musical se trate, cantar sobre niñas que ‘están buenas’ no está bien y en lugar de romper con la normalización, este sencillo perpetúa la sexualización de menores”, agregó.

Karol G responde a las acusaciones

A días de que la valoración negativa de Martín Toro sobre ‘+57’ saliera a la luz, Karol G finalmente rompió el silencio.

Ella explicó su percepción al respecto mediante un extenso mensaje difundido en las historias de su Instagram la mañana de este lunes.

“Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”, externó.

‘La Bichota’, como es conocida, puntualizó que siendo artistas están “expuestos a la opinión pública” y a las “interpretaciones individuales” de aquellos que “difieren de lo que hacemos”.

“En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, aseguró.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva”, agregó.

Pese a estas afirmaciones, ella indicó: “Pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender”.

“Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, sentenció, “y a los artistas que participaron conmigo en la canción, guardo en el Cora la energía bonita con la que trabajamos ese día”.

Karol G lanza mensaje tras polémica con su canción '+57'. Imagen Karol G/Instagram

Karol G desmiente mensaje polémico en X

En esta misma misiva, Karol G desmintió haber subido a X (antes Twitter) algún texto a raíz de que ‘+57’ fuera reprobada por una gran cantidad de internautas.

“Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los ‘post’ falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde Twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses”, anotó.

En dicha plataforma, circula una captura de pantalla en la que se aprecia la presunta publicación desde el perfil de la estrella.

“Masacres, asesinatos de líderes sociales, hay sectores del país donde cambian a una niña por un chivo…”, se puede leer en la imagen.

“La guerrilla haciendo festines de violaciones con mujeres y niños en el cauca, trata de personas, etc., etc. Pero les indignó la letra de una canción de reguetón”, finaliza.