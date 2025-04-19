Karol G

Karol G reaparece en medio de rumores de que estaría esperando un bebé con su novio Feid

Luego de meses de mantener un perfil bajo, Karol G reapareció en Instagram y compartió una serie de fotografías en la playa que dejan al descubierto su abdomen.

Video Karol G y Feid se van de fiesta tras ganar en los Latin GRAMMY: hubo beso y más

Karol G reapareció en redes sociales en medio de rumores de que estaría embarazada de su pareja Feid.

Este 19 de abril la cantante colombiana sorprendió a sus más de 70 millones de seguidores en Instagram con una serie de fotografías que muestran su abdomen plano.

En las imágenes, las cuáles se desconoce la fecha y el lugar en que fueron tomadas, Karol G luce radiante con un bikini dorado que resalta su figura, mientras disfruta de una playa de arena blanca y aguas cristalinas.

La publicación, acompañada por un sencillo mensaje "Ivonny Bonita" y la canción "Perigosa" de los artistas angoleños C4 Pedro y Anselmo Ralph, generó un impacto inmediato, acumulando millones de "me gusta" y una avalancha de comentarios positivos.

Karol G reaparece en redes en medio de rumores de embarazo.
Karol G reaparece en redes en medio de rumores de embarazo.
Imagen Karol G/Instagram

Los rumores de embarazo de Karol G

Las especulaciones de embarazo de Karol G surgieron por su prolongada ausencia en el ojo público, pues desde diciembre de 2024 la colombiana había mantenido un perfil bajo.

Los rumores tomaron fuerza cuando el paparazzo Jordi Martin cuestionó a Feid sobre si su novia estaba esperando un bebé, pero su respuesta fue evasiva.

"Feid queremos saber si Karol G está embarazada", preguntó el fotógrafo entre la multitud en un evento en España. La respuesta del cantante fue inesperada: "¿Usted qué cree?", dijo el cantante a principios de abril.

Según el colaborador de El Gordo y La Flaca, a finales de marzo Karol G canceló su asistencia en algunos eventos porque "necesitaba descansar".

"La hermana dijo que Karol no podía acudir a esos eventos ya que necesitaba descansar. ¿Descansar por qué? ¿Por qué finalizó el tour hace ya varios meses? ¿A qué se debe ese cansancio?", se cuestionó Martin.

Por otro lado, se especuló que la cantante iba a ser una de las invitadas especiales de Shakira en alguno de los conciertos que ofreció en Colombia hace unas semanas, sin embargo, no fue así, por lo que se volvió a rumorar que no había aceptado por su supuesto embarazo.

A pesar de la ola de rumores, Karol G no se ha pronunciado sobre el tema y continúa con perfil bajo.

