¿Fue premonitorio? Karime Borja publicó desgarrador mensaje antes de la muerte de su hijo

Video Famosa presentadora de TV sufre muerte de su hijo de 4 años: accidente en piscina marcó su vida

Karime Borja perdió a su hijo Mateo el 17 de septiembre, después de casi tres años de enfrentar problemas de salud a causa de la hipoxia isquémica por inmersión que le diagnosticaron en noviembre de 2021, cuando estuvo 15 minutos sin signos vitales por ahogamiento, accidente que sufrió en una piscina.

Como si fuera un mensaje premonitorio, la exreina de belleza ecuatoriana publicó un texto que ahora toma más sentido que nunca con la muerte de su hijo de 4 años, aunque no estaba dirigido a él cuando lo publicó.

"Qué importante es aprender a soltar y decir adiós", escribió en el último video que ha publicado en TikTok, el cual coincide con la fecha en que Mateo falleció.

Aunque parecerían palabras de despedida para el pequeño, la presentadora de 26 años se refería a no tener una pareja, pues agregó en la caja de comentarios "Bye, bye. Amor propio".

En el video aparece relajada, con ropa deportiva, bailando y cantando un fragmento del tema 'Un Peso' de Bad Bunny.

"Estoy seguro que extrañas mi lunar. Y no tener a nadie pa' desayunar. Lo siento, mi amor, solo me di mi lugar".

¿De qué murió el hijo de Karime Borja?

En noviembre de 2021, Mateo sufrió un accidente en una piscina que le provocó una hipoxia isquémica por inmersión, pues estuvo 15 minutos sin signos vitales, lo que derivó que su cerebro no recibiera oxígeno.

Esto provocó que tuviera "un daño cerebral severo, tiene infartado el lóbulo frontal izquierdo", por lo cual perdió la movilidad de su cuerpo, explicó Karime en una entrevista con Telerama publicada en 2023. Desde entonces, las hospitalizaciones del pequeño fueron constantes.

El 11 de agosto de 2024, Karime compartió en Instagram que habían vuelto a internar al pequeño, pero en esta ocasión la situación era "compleja y bastante complicada".

La presentadora explicó que su hijo entró al hospital por un dolor de estómago, pero durante su estancia adquirió la bacteria pseudomonas, lo que desató que tuviera convulsiones.

Señaló que la vida de su hijo "pendía de un hilo", pero días después mejoró. Sin embargo, aunque libró la batalla contra la bacteria, las crisis de epilepsia solo podían ser controladas a través de la sedación.

En el 'en vivo' que la ecuatoriana hizo, confesó que dejaba la salud en manos de Dios.

"Que Dios sepa hasta cuando Mateito quiera estar aquí, en casa o en el cielo, yo no sé, yo ya he llorado demasiado, ya tengo demasiadas pastillas encima. Soy fiel creyente de que sea lo que Mateo quiera y lo que Dios quiera… Yo solo quiero que sea feliz, sea donde sea que esté", dijo en ese entonces.

El 17 de septiembre el pequeño Mateo murió, tras una larga lucha contra sus problemas de salud.