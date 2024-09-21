"¿Y ahora qué?": la conmovedora imagen de la habitación del hijo de Karime Borja

Video El hijo de Karime Borja sufrió el accidente fatal en su fiesta de cumpleaños: esto pasó

Karime Borja continúa de luto por el reciente fallecimiento de su hijo Mateo, quien el 17 de septiembre murió después de tres años de constante lucha por su vida, tras enfrenar las secuelas que le provocó el ahogamiento en una piscina que sufrió en 2021.

El 19 de septiembre le dieron el emotivo último adiós en un muelle de Guayaquil, Ecuador, y ahora la exreina de belleza y su familia comienzan a afrontar la ausencia del pequeño de 4 años.

Karime Borja publica emotivas fotografías

Debido a los cuidados especiales que 'Mateíto' necesitaba por su condición, la habitación de su casa fue acondicionada para sus necesidades médicas, y una de ellas era una cama de hospital.

La noche del 20 de septiembre la presentadora ecuatoriana compartió una desgarradora fotografía del lugar donde su hijo yacía y la acompañó con un cuestionamiento: "¿Y ahora qué?".

En otra publicación, retomó una imagen parecida a la anterior con un desgarrador mensaje sobre su hijo, que ya había publicado el 1 de julio, cuando el pequeño fue hospitalizado.

"La falta que me haces… El vacío que llevo en mi pecho no se compara a ningún dolor que he sentido en mi vida…".

Karime Borja hace desgarradoras publicaciones sobre la ausencia de su hijo Mateo. Imagen Karime Borja/Instagram

El último adiós al hijo de Karime Borja

Karime Borja y Matthew Lapo perdieron a su hijo Mateo el 17 de septiembre, después de casi tres años de enfrentar problemas de salud a causa de la hipoxia isquémica por inmersión que le diagnosticaron en noviembre de 2021, provocada por estar 15 minutos sin signos vitales por ahogamiento.

El pequeño sufrió un accidente en una piscina el día que su padre le celebraba su segundo cumpleaños.

La presentadora ecuatoriana y sus seres queridos se reunieron en un muelle de Guayaquil para despedir al pequeño entre música y globos.

"Mateo, quiero celebrarte en cada acto hasta el último de mis días, quiero creer que ya estás en paz y que ya no hay dolor, no hay más máquinas mi amor, que estás de la mano de tus seres queridos contándoles la historia que viviste aquí (…) Te amo con cada fibra de mi ser, una vez más te agradezco por haber vivido tu vida conmigo, soy y seré siempre la madre más afortunada. Sonríe y juega mucho, descansa en paz mi rey, no te olvides de visitarme cada tanto en mis sueños. Te amo hasta la eternidad", es parte del discurso de despedida que Karime dio en el sensible evento.

Mateo Saíd Lapo Borja nació el 19 de noviembre de 2021, fue hijo de la presentadora y exreina de belleza de Guayaquil, Karime Borja, y de Matthew Lapo.