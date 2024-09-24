Karime Borja

Padre del hijo de Karime Borja rompe el silencio: el pequeño estaba con él cuando se accidentó

Matthew Lapo se había mantenido alejado de los reflectores, pero la mañana de este 24 de septiembre publicó un mensaje de despedida para su hijo de 4 años.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Famosa presentadora se aferra a lo “único que le queda” de su hijo de 4 años tras su muerte

En medio del difícil momento por el que atraviesa Karime Borja por la muerte de su hijo de 4 años, se ha mantenido activa en redes sociales enviando conmovedores mensajes para Mateo. Ahora es el padre del niño quien lo recordó en Instagram.

Matthew Lapo se había mantenido al margen del foco público, pero este 24 de septiembre rompió el silencio al dedicarle a su hijo unas palabras que acompañó con una serie de fotografías donde se divertían juntos.

" ¡Te extrañaré toda mi vida! Te amo Mateito", se lee en la publicación a la que su expareja, Karime, reaccionó con un corazón blanco.

La relación de Karime Borja y Matthew Lapo

Mateo fue concebido durante el noviazgo que Karime mantenía con Matthew, lo cual provocó que casi perdiera la corona como Reina de Guayaquil, pues su embarazo se dio en la recta final de su reinado.

Tiempo después terminaron su relación, pero el pequeño fue criado por ambas partes. Sin embargo, en octubre de 2023, cuando Mateo ya se había accidentado, surgieron rumores de que la presentadora no permitía que su ex y el niño convivieran, situación que ella desmintió.

"Esta persona (Matthew Lapo) no tiene nada que ver conmigo, porque él es solo el papá de, no tengo nada qué decir de él. No tengo problemas con él. Para mí, lo más importante es que el 'gordo' esté bien", indicó Karime en ese entonces al portal ecuatoriano Extra.

Desmintió que se hubiera negado a que su ex conviviera con su hijo: "No lo he hecho, yo nunca he dicho no".

Matthew Lapo y su hijo Mateo.
Matthew Lapo y su hijo Mateo.
Imagen Matthew Lapo/Instagram

Hijo de Karime Borja sufrió accidente fatal con su padre

Mateo nació el 19 de noviembre de 2019, y en 2021 sería el último cumpleaños que festejaría consciente.

El 20 de noviembre de ese año, Karime le organizó una fieta temática para celebrar sus dos años en la que echó la casa por la ventana. Pero como ya estaba separada de Matthew, él lo festejó con otra al día siguiente que terminaría en tragedia.

La mañana del 21 de noviembre de 2021 la presentadora recibió la llamada de su ex en donde le avisaba que su hijo había muerto.

"Yo cojo el teléfono y gritaba qué pasa qué pasó. Entonces me dice 'Mateito se ahogó, Mateito falleció, Karime no sé qué hacer'. En ese momento yo le grité, 'Haz algo, haz algo', él estaba desesperado y la familia estaba gritando".

La exreina de belleza corrió al hospital donde lograron revivirlo tras suministrarle varias inyecciones de adrenalina, pero lo diagnosticaron con hipoxia isquémica por inmersión, debido a que su cerebro estuvo más de 15 minutos sin recibir oxígeno, lo que trajo graves secuelas que el pequeño no pudo superar.

